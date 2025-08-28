Rendőrség: nem marad őrizetlenül Szolnok éjszaka sem

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Éjjelente nem két rendőr járőrözik Szolnokon – a rendőrség elmondta a valóságot az elmúlt hetek eseményeiről

Összefoglaló: a szolnoki rendőrség munkája, valamint a várost ért, nem feltétlenül tényszerű hírek kapcsán tartott háttérbeszélgetést a hatóság a sajtó képviselőivel

Fotó: Szoljon.hu

Gyakorlatilag minden mutatóban javultak Szolnok bűnügyi statisztikái 2025-ben az előző évhez képest – mondta el egy csütörtöki háttérbeszélgetésen a vármegyei rendőrfőkapitány és a szintén jelen lévő Szolnok város rendőrkapitánya. A rendőrség azokra a közelmúltbeli hírekre reagált, amelyek Szolnok közbiztonsága és a szolnoki rendőrség munkája kapcsán nem feltétlenül a valóságot tükrözték.

A gyalogosnak sincs pardon, ekkora bírságot kap, aki kerékpárúton sétál

A szakasz közúti jelzőtáblája

Fotó: Nagy Balázs

Különös jelenet keltett feltűnést a közösségi médiában. Az egyik szolnoki helyi csoportban közzétett fotón jól látszik, hogy gyalogosok lepték el a bicikliseknek kialakított utat. A szolnoki vasútállomásnál lévő szakaszon több tucat járókelő közlekedett, ezzel teljesen kiszorítva a bringásokat a számukra kialakított sávból. Kérdés azonban, hogy jogosan tették-e? Utánajártunk!

Jön a pusztító porvihar? Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Már azt gondolhattuk volna, hogy a hajnali lehűlés hoz némi változást és felfrissíti majd a levegőt. Azonban az időjárás-előrejelzés teljesen mást mond, ugyanúgy maradt a tikkasztó kánikula, ráadásul tovább is emelkedhet a hőmérséklet, és a szél is meglepetést hozhat magával.

Nagy bejelentés várható: új üzlet nyílik a belvárosban, ennek mindenki örül majd

Vajon milyen üzlet nyílik a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén?

Fotó: Beküldött fotó

Ön is kíváncsi, hogy mi készül a város egyik legnagyobb üzletében? Hamarosan dinamikus ütemben zajlanak majd a munkálatok a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén. A Spar helyén ugyanis a új üzlet nyílik a közeljövőben és most óriási lázban tartja a város lakóit, hogy vajon mi lesz majd az. Tippek már vannak, de mi az igazság?

Fejvesztve rohant a hulladékudvarba a férfi, miután rájött, mit felejtett a DVD-lejátszóban

Fémhulladék az NHSZ Kétpó szolnoki szelektív hulladéklerakójában. Majdnem mindent átvesznek a hazai hulladékudvarokban

Fotó: Nagy Balázs

Előfordul, hogy valaki túl gyorsan válik meg a régi holmiktól. Egy szolnoki férfi is így járt nemrég: beadta öreg DVD-lejátszóját, majd pár óra múlva fejvesztve rohant vissza a hulladékudvarba. Az eset jól mutatja, mennyire fontos, hogy a lakosság tudja: a hulladékudvarok nemcsak arra valók, hogy megszabaduljunk a feleslegessé vált lomoktól, hanem arra is, hogy biztonságosan, ellenőrzött körülmények között tegyük ezt meg. Az NHSZ szolnoki hulladékudvarában jártunk, hogy megnézzük, pontosan hogyan működik egy ilyen telep, mit lehet odavinni, és miért jó ez a városlakóknak.