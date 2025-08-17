augusztus 17., vasárnap

Majdnem összeütközött két vonat Szolnok közelében, késésekre kell számítani

Egy mozdony nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, és arra a vágányra haladt ki, ahol szembe már érkezett egy másik szerelvény. Kis híján összeütközött a két vonat.

Szoljon.hu

Majdnem összeütközött két vonat vasárnap délután Szajol és Szolnok között, ahol a Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél. A vonat egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt – tájékozatott a MÁVINFORM.

Majdnem összeütközött egy IC és egy mozdony Szolnoknál.
Majdnem összeütközött egymással egy IC és egy mozdony Szajol és Szolnok között
Forrás: Illusztráció / Fotó: Fülöp Ildikó

Majdnem összeütközött egy IC és egy mozdony, néhány méteren múlt csak

A két vonat mindössze 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés szerencsére nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet.

A közlemény szerint a záhonyi és a békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig. A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak. Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak. 

Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető. A Szolnok-Szentes vonal vonatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.

Újszász közelében is történt hasonló eset

Ugyan nem mostanában, de az elmúlt években is történt ehhez hasonló eset Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Hírportálunkon még 2023 januárjában adtunk hírt arról, hogy a Keleti pályaudvarról Békéscsabára tartó Békés InterCity (7408) Tápiógyörgye állomásról szabályosan indult útjára. Ezzel egyidőben azonban Szolnokról a Keleti pályaudvarra közlekedő S60-as (3341) személyvonat Tápiógyörgyére egy továbbhaladást tiltó jelzést adó jelző mellett szabálytalanul elhaladt az állomás felé. A két vonat körülbelül 150 méterre állt meg egymástól, mert a mozdonyvezetők észlelték a másik vonat közlekedését. Személyi sérülés szerencsére itt sem történt.

 

