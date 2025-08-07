Baj van az OTP-nél, furcsa pénzmozgásokról számoltak be az ügyfelek – lehet, hogy az ön számláját is érinti

Számos jelzés érkezett csütörtök délelőtt arról, hogy problémák jelentkeztek az OTP Bank rendszerében – számolt be a legnagyobb magyar pénzintézetet érintő zűrről az Index. Egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget – erősítette meg a bank a portálnak.

Gondok az OTP-nél: dupla tranzakciókról számolt be több ügyfél is

Fotó: MW-archív / Forrás: Illusztráció

Elnézést kérnek az érintettektől

– A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől – közölte az OTP.

Dolgozik az OTP a megoldáson

Szerencsére a probléma nem érint tömegeket, számos ügyfélnek azonban így is kellemetlenséget okoz. Az Indexnek többen is megerősítették, hogy az érintett ügyfeleknél egyes tranzakciók duplán jelentek meg, azaz egy-egy kifizetett összeget a rendszer ismételten levonta a számlájáról.

Az OTP bank illetékesei hozzátették, dolgoznak a hiba megoldásán, azon, hogy helyrehozzák a megkétszereződött tranzakciókat, és mindenkinek helyreálljon az egyenlege.