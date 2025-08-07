1 órája
Baj van az OTP-nél, furcsa pénzmozgásokról számoltak be az ügyfelek – lehet, hogy az ön számláját is érinti
Pénzek tűntek el a számlákról, gondok vannak az OTP-nél. Több ügyfél is arról számolt be, hogy duplán terhelték meg a bankszámláját. A probléma kapcsán megszólalt az OTP is.
Számos jelzés érkezett csütörtök délelőtt arról, hogy problémák jelentkeztek az OTP Bank rendszerében – számolt be a legnagyobb magyar pénzintézetet érintő zűrről az Index. Egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget – erősítette meg a bank a portálnak.
Elnézést kérnek az érintettektől
– A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől – közölte az OTP.
Dolgozik az OTP a megoldáson
Szerencsére a probléma nem érint tömegeket, számos ügyfélnek azonban így is kellemetlenséget okoz. Az Indexnek többen is megerősítették, hogy az érintett ügyfeleknél egyes tranzakciók duplán jelentek meg, azaz egy-egy kifizetett összeget a rendszer ismételten levonta a számlájáról.
Az OTP bank illetékesei hozzátették, dolgoznak a hiba megoldásán, azon, hogy helyrehozzák a megkétszereződött tranzakciókat, és mindenkinek helyreálljon az egyenlege.