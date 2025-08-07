augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Probléma

1 órája

Baj van az OTP-nél, furcsa pénzmozgásokról számoltak be az ügyfelek – lehet, hogy az ön számláját is érinti

Címkék#OTP#probléma#tranzakció

Pénzek tűntek el a számlákról, gondok vannak az OTP-nél. Több ügyfél is arról számolt be, hogy duplán terhelték meg a bankszámláját. A probléma kapcsán megszólalt az OTP is.

Szoljon.hu

Számos jelzés érkezett csütörtök délelőtt arról, hogy problémák jelentkeztek az OTP Bank rendszerében – számolt be a legnagyobb magyar pénzintézetet érintő zűrről az Index. Egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget – erősítette meg a bank a portálnak.

Gondokat jelentettek az OTP Bank háza tájáról.
Gondok az OTP-nél: dupla tranzakciókról számolt be több ügyfél is
Fotó: MW-archív / Forrás: Illusztráció

Elnézést kérnek az érintettektől

– A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől – közölte az OTP.

Dolgozik az OTP a megoldáson

Szerencsére a probléma nem érint tömegeket, számos ügyfélnek azonban így is kellemetlenséget okoz. Az Indexnek többen is megerősítették, hogy az érintett ügyfeleknél egyes tranzakciók duplán jelentek meg, azaz egy-egy kifizetett összeget a rendszer ismételten levonta a számlájáról.

Az OTP bank illetékesei hozzátették, dolgoznak a hiba megoldásán, azon, hogy helyrehozzák a megkétszereződött tranzakciókat, és mindenkinek helyreálljon az egyenlege.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu