Egészségügy

Megtörtént a bejelentés: mostantól otthon is gyógyulhatnak a fürediek

Szeptembertől odahaza is gyógyulhatnak a tiszafürediek.

Rózsa Róbert
Elérhető szeptember 1-jétől Tiszafüreden az otthonápolás

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Hosszú egyeztetéseket követően sikerült elérni, hogy szeptember 1-jétől Tiszafüreden is elérhető az otthonápolási szolgáltatás – jelentette be hivatalos oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre közölte, innentől kezdve otthon, családi körben is lehetséges a gyógyulás, amelyhez mindenkinek a háziorvosát kell felkeresni.

Ennek keretében kiváltható, vagy lerövidíthető a kórházi ápolás. Háziorvos elrendelésére ingyenesen elérhető az otthoni injekció és infúzióbeadás, sebkötözés, sebápolás, felfekvések kezelése, női katéterezés, sztómagondozás, gyógytorna és fizioterápiás kezelések.

 

