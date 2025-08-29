55 perce
Megtörtént a bejelentés: mostantól otthon is gyógyulhatnak a fürediek
Szeptembertől odahaza is gyógyulhatnak a tiszafürediek.
Elérhető szeptember 1-jétől Tiszafüreden az otthonápolás
Forrás: Illusztráció / MW Archívum
Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld
Hosszú egyeztetéseket követően sikerült elérni, hogy szeptember 1-jétől Tiszafüreden is elérhető az otthonápolási szolgáltatás – jelentette be hivatalos oldalán a város polgármestere. Ujvári Imre közölte, innentől kezdve otthon, családi körben is lehetséges a gyógyulás, amelyhez mindenkinek a háziorvosát kell felkeresni.
Ennek keretében kiváltható, vagy lerövidíthető a kórházi ápolás. Háziorvos elrendelésére ingyenesen elérhető az otthoni injekció és infúzióbeadás, sebkötözés, sebápolás, felfekvések kezelése, női katéterezés, sztómagondozás, gyógytorna és fizioterápiás kezelések.
50 ezer forintot ad a népszerű pihenőhely, de fontos dolgot várnak cserébe
Éjjelente nem két rendőr járőrözik Szolnokon – a rendőrség elmondta a valóságot az elmúlt hetek eseményeiről