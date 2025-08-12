Többen is azt mondták, életük legszebb napját töltötték el a táborban – galériával

A Karcagi Nagykun Vadásztársaság 2009 óta rendez őzhívó tábort a tagok gyermekei részére. Magda Attila gazdasági alelnöktől, táborvezetőtől megtudtuk, ezúttal 35 karcagi gyermek vett részt a táborban, a legfiatalabb 3, a legidősebb 16 éves volt.

Az őzhívó táborban számos izgalmas program mellett íjászkodni is megtanultak a táborozók

Fotó: Daróczi Erzsébet

Őzhívó tábor a vadászat és a természetvédelem szerelmeseinek

A résztvevőknek a tábor ingyenes volt a vadásztársaság, a vármegyei önkormányzat és a környékbeli vállalkozók, vadászok felajánlásainak köszönhetően. Így a napi háromszori étkezés mellé harapnivaló (jégkrém, süti, hot-dog) is biztosított volt. A 35 gyermekből 20 az éjszakát is a vadászházban töltötte, ami szintén izgalmassá tette számukra az őzhívő tábort.

– Minden évben a környék olyan nevezetességét ismerhetik meg a gyerekek, ami kötődik a vadászathoz, a természetvédelemhez. Idén a NEFAG Zrt. jóvoltából, Fehér Sándor vezérigazgató támogatásával Szolnokon megnéztük a vadasparkot, illetve körbevezettek bennünket a szarvasgombafeldolgozó üzemben is. Ebéd után az erdei játszótéren voltunk, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara új székházában a preparátumokról néztünk meg egy vetítést – sorolta a táborvezető.