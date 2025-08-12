augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őzhívó tábor

1 órája

Többen is azt mondták, életük legszebb napját töltötték el a táborban – galériával

Címkék#Karcag#természetvédelem#Karcagi Nagykun Vadásztársaság#tábor#vadászat

Harmincöt táborozó, színes programok, éjszakába nyúló kalandok. Immáron hatodik éve rendezik meg Karcagon a nagy sikerű őzhívó tábort, melyet a Karcagi Nagykun Vadásztársaság szervez a vadászat iránt érdeklődő gyerekek számára.

Daróczi Erzsébet

A Karcagi Nagykun Vadásztársaság 2009 óta rendez őzhívó tábort a tagok gyermekei részére. Magda Attila gazdasági alelnöktől, táborvezetőtől megtudtuk, ezúttal 35 karcagi gyermek vett részt a táborban, a legfiatalabb 3, a legidősebb 16 éves volt.

Őzhívó tábort rendeztek Karcagon
Az őzhívó táborban számos izgalmas program mellett íjászkodni is megtanultak a táborozók
Fotó: Daróczi Erzsébet

Őzhívó tábor a vadászat és a természetvédelem szerelmeseinek

A résztvevőknek a tábor ingyenes volt a vadásztársaság, a vármegyei önkormányzat és a környékbeli vállalkozók, vadászok felajánlásainak köszönhetően. Így a napi háromszori étkezés mellé harapnivaló (jégkrém, süti, hot-dog) is biztosított volt. A 35 gyermekből 20 az éjszakát is a vadászházban töltötte, ami szintén izgalmassá tette számukra az őzhívő tábort.

– Minden évben a környék olyan nevezetességét ismerhetik meg a gyerekek, ami kötődik a vadászathoz, a természetvédelemhez. Idén a NEFAG Zrt. jóvoltából, Fehér Sándor vezérigazgató támogatásával Szolnokon megnéztük a vadasparkot, illetve körbevezettek bennünket a szarvasgombafeldolgozó üzemben is. Ebéd után az erdei játszótéren voltunk, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara új székházában a preparátumokról néztünk meg egy vetítést – sorolta a táborvezető.

2025-ben is megrendezték a nagy sikerű őzhívó tábort

Fotók: Daróczi Erzsébet

A vadászház egyhektáros területe körbe van kerítve, így a gyermekek biztonságosan tudnak ott játszani, bújócskázni. A vadásztársak nemcsak a felügyeletet, hanem a főzést is vállalták. Idén kapcsolódtak az Országos Magyar Vadászkamara „Ismerd meg a vadászokat” ifjúsági programjához, így nemcsak a játékról szólt ez a pár nap, hanem előadásokat is hallhattak a természetvédelemmel, vadászattal és vadfajokkal kapcsolatban a gyerekek. Nagy élmény volt számukra egy éjszakai vadászat megtekintése is.

Nemcsak a vadászat élményét ismerhették meg a gyerekek, hanem a természetvédelem fontosságát is kiemelték a táborban
Fotó: Daróczi Erzsébet

– Terepjáróval, a megfelelő védőtávolságból kísértük a vadászatot, ahol vadásztársunknak sikerült elejteni egy őzet. Ezután a terítéktől kezdve a tisztelet megadásán át, mindent végigkísérhettek a gyermekek, akik hazafelé énekeltek is. Több gyermek azt mondta, hogy élete legszebb napját töltötte el a határban – sorolta Magda Attila.

A táborozók Berekfürdőbe is ellátogattak, ahol Hubai Imre Csaba vadásztársasági elnök és felesége jóvoltából a Park Étteremben egy teadélutánt töltöttek el süteményezéssel, fagylaltozással. Béres Attila tanyáján a háziállatokat is megnézhettek a gyermekek, a vadászház udvarán pedig a babgulyás készítését mutatta be nekik a vadász.

A táborlakók kipróbálhatták a lézeres lövészetet, a légpuskalövészet és az íjászatot is, volt ugrálóvár, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által egy játéksarok is népi játékokkal, melyek kapcsolódtak a természethez, a környezetvédelemhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu