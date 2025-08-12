1 órája
Többen is azt mondták, életük legszebb napját töltötték el a táborban – galériával
Harmincöt táborozó, színes programok, éjszakába nyúló kalandok. Immáron hatodik éve rendezik meg Karcagon a nagy sikerű őzhívó tábort, melyet a Karcagi Nagykun Vadásztársaság szervez a vadászat iránt érdeklődő gyerekek számára.
A Karcagi Nagykun Vadásztársaság 2009 óta rendez őzhívó tábort a tagok gyermekei részére. Magda Attila gazdasági alelnöktől, táborvezetőtől megtudtuk, ezúttal 35 karcagi gyermek vett részt a táborban, a legfiatalabb 3, a legidősebb 16 éves volt.
Őzhívó tábor a vadászat és a természetvédelem szerelmeseinek
A résztvevőknek a tábor ingyenes volt a vadásztársaság, a vármegyei önkormányzat és a környékbeli vállalkozók, vadászok felajánlásainak köszönhetően. Így a napi háromszori étkezés mellé harapnivaló (jégkrém, süti, hot-dog) is biztosított volt. A 35 gyermekből 20 az éjszakát is a vadászházban töltötte, ami szintén izgalmassá tette számukra az őzhívő tábort.
– Minden évben a környék olyan nevezetességét ismerhetik meg a gyerekek, ami kötődik a vadászathoz, a természetvédelemhez. Idén a NEFAG Zrt. jóvoltából, Fehér Sándor vezérigazgató támogatásával Szolnokon megnéztük a vadasparkot, illetve körbevezettek bennünket a szarvasgombafeldolgozó üzemben is. Ebéd után az erdei játszótéren voltunk, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vadászkamara új székházában a preparátumokról néztünk meg egy vetítést – sorolta a táborvezető.
2025-ben is megrendezték a nagy sikerű őzhívó tábortFotók: Daróczi Erzsébet
A vadászház egyhektáros területe körbe van kerítve, így a gyermekek biztonságosan tudnak ott játszani, bújócskázni. A vadásztársak nemcsak a felügyeletet, hanem a főzést is vállalták. Idén kapcsolódtak az Országos Magyar Vadászkamara „Ismerd meg a vadászokat” ifjúsági programjához, így nemcsak a játékról szólt ez a pár nap, hanem előadásokat is hallhattak a természetvédelemmel, vadászattal és vadfajokkal kapcsolatban a gyerekek. Nagy élmény volt számukra egy éjszakai vadászat megtekintése is.
– Terepjáróval, a megfelelő védőtávolságból kísértük a vadászatot, ahol vadásztársunknak sikerült elejteni egy őzet. Ezután a terítéktől kezdve a tisztelet megadásán át, mindent végigkísérhettek a gyermekek, akik hazafelé énekeltek is. Több gyermek azt mondta, hogy élete legszebb napját töltötte el a határban – sorolta Magda Attila.
A táborozók Berekfürdőbe is ellátogattak, ahol Hubai Imre Csaba vadásztársasági elnök és felesége jóvoltából a Park Étteremben egy teadélutánt töltöttek el süteményezéssel, fagylaltozással. Béres Attila tanyáján a háziállatokat is megnézhettek a gyermekek, a vadászház udvarán pedig a babgulyás készítését mutatta be nekik a vadász.
A táborlakók kipróbálhatták a lézeres lövészetet, a légpuskalövészet és az íjászatot is, volt ugrálóvár, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által egy játéksarok is népi játékokkal, melyek kapcsolódtak a természethez, a környezetvédelemhez.
