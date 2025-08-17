augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Ilyet nem mindennap látni! Hamarosan egész Európa legnagyobb papaja ültetvénye lehet Iglódi Ferencé

Tizenhárom éve kezdett bele vállalkozásába, mostanra már alig bírja az egzotikus gyümölcs termesztését, annyira keresik. A cserkeszőlői kertész, Iglódi Ferenc híre messzire szállt, még Budapestre is szállítja a papaja gyümölcsöt.

Mészáros János

Jelenleg ez Közép-Európa legnagyobb papaja (dinnyefa) ültetvénye, de rövidesen háromszorosára bővítjük – meséli Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész a gyümölcsökkel teli fák között. 

Iglódi Ferenc 13 éve termeszt papaja gyümölcsöt a kertjében
Iglódi Ferenc egzotikus gyümölcsökkel ültette be a fólia sátrat, melyek közül az egyik legkeresettebb a papaja
Fotó: Mészáros János

Papaja terem Cserkeszőlőn

A cserkeszőlői kertész több mint 500 fát tervez elültetni a paprikák helyére, mely az utolsó paprikaültetvényük, ugyanis sajnálatos módon túl korán ültették el a palántákat, és bár tele van gyönyörű, egészséges terméssel, augusztusban lehetetlen árában eladni ezeket, így valószínűleg kiszedik az egészet.

– Ebben a fóliában csak papaja, valamint egyéb egzotikus gyümölcsök lesznek és bemutatókertként működik majd – mutatta a helyszínt Iglódi Ferenc.

Mint megtudtuk, a világ sok országából igyekszik fajtákat behozni és kísérletezni velük. Jelenleg nyolc országból származnak (Kambodzsa, Vietnám, Laosz, Peru stb.), melyek folyamatosan teremnek, és állandóan szedik az érett gyümölcsöket. A termést helyben értékesítik, sok a látogató, még a budapesti nagybani piacra is hord fel belőlük

Papaja termesztés Cserkeszőlőn

Fotók: Mészáros János

– Nem győzöm a szállítást olyan nagy a kereslet – álmélkodik mosolyogva a kertész. – Tizenhárom éve kezdtük, akkor azt sem tudtuk, hogy mi fán terem a papaja. Ennyi idő kellett, hogy bevezessem és népszerű legyen, most pedig már keresik is – mesélte.

A papaja és a vörös banán mellett, ananászt is találhatunk Iglódi Ferenc kertjében
Fotó: Mészáros János

Iglódi Ferenc elmondta, az idén már 49 éve, hogy vállalkozóként kertészkedik. Ezért is döntött úgy, hogy nincs több paprika és uborka, helyette papaját ültet. Legjobban a közepes méretű fajtákat szereti, amik Kambodzsa és Vietnám térségéből valóak. Indiából hozatják a kókuszföldet, a saját talaj homokos, a sátrat geotermikus energiával fűtik a hideg hónapok során. Naponta 4000 liter vizet csepegtetnek ki a növényekre.

Kiderült, hogy a papaja mellett új ültetésű banánokat is találhatunk a kertjében, melyeket nemrég cseréltek ki egy új fajtára, a vörös banánra, ezt igyekeznek tovább szaporítani. Hozzáteszik, nem könnyű, mivel sajnos nagyon drága a szaporítóanyag, amit nem mellesleg Thaiföldről hoztak. Egyet-kettőt vesznek meg csak, majd ezt saját maguk szaporítják tovább.

– Ha felnézünk, itt a sárkánygyümölcs még nem virágzik, nagyon kényes. A másik mellette a vanília. Nemsokára bemutatókertként fogunk üzemelni, ezek a terveim a következő évekre. Ehhez azonban még sok mindent át kell alakítani itt – zárta gondolatait Iglódi Ferenc.

 

