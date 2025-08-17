1 órája
Ilyet nem mindennap látni! Hamarosan egész Európa legnagyobb papaja ültetvénye lehet Iglódi Ferencé
Tizenhárom éve kezdett bele vállalkozásába, mostanra már alig bírja az egzotikus gyümölcs termesztését, annyira keresik. A cserkeszőlői kertész, Iglódi Ferenc híre messzire szállt, még Budapestre is szállítja a papaja gyümölcsöt.
Jelenleg ez Közép-Európa legnagyobb papaja (dinnyefa) ültetvénye, de rövidesen háromszorosára bővítjük – meséli Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész a gyümölcsökkel teli fák között.
Papaja terem Cserkeszőlőn
A cserkeszőlői kertész több mint 500 fát tervez elültetni a paprikák helyére, mely az utolsó paprikaültetvényük, ugyanis sajnálatos módon túl korán ültették el a palántákat, és bár tele van gyönyörű, egészséges terméssel, augusztusban lehetetlen árában eladni ezeket, így valószínűleg kiszedik az egészet.
– Ebben a fóliában csak papaja, valamint egyéb egzotikus gyümölcsök lesznek és bemutatókertként működik majd – mutatta a helyszínt Iglódi Ferenc.
Mint megtudtuk, a világ sok országából igyekszik fajtákat behozni és kísérletezni velük. Jelenleg nyolc országból származnak (Kambodzsa, Vietnám, Laosz, Peru stb.), melyek folyamatosan teremnek, és állandóan szedik az érett gyümölcsöket. A termést helyben értékesítik, sok a látogató, még a budapesti nagybani piacra is hord fel belőlük.
Papaja termesztés CserkeszőlőnFotók: Mészáros János
– Nem győzöm a szállítást olyan nagy a kereslet – álmélkodik mosolyogva a kertész. – Tizenhárom éve kezdtük, akkor azt sem tudtuk, hogy mi fán terem a papaja. Ennyi idő kellett, hogy bevezessem és népszerű legyen, most pedig már keresik is – mesélte.
Iglódi Ferenc elmondta, az idén már 49 éve, hogy vállalkozóként kertészkedik. Ezért is döntött úgy, hogy nincs több paprika és uborka, helyette papaját ültet. Legjobban a közepes méretű fajtákat szereti, amik Kambodzsa és Vietnám térségéből valóak. Indiából hozatják a kókuszföldet, a saját talaj homokos, a sátrat geotermikus energiával fűtik a hideg hónapok során. Naponta 4000 liter vizet csepegtetnek ki a növényekre.
Kiderült, hogy a papaja mellett új ültetésű banánokat is találhatunk a kertjében, melyeket nemrég cseréltek ki egy új fajtára, a vörös banánra, ezt igyekeznek tovább szaporítani. Hozzáteszik, nem könnyű, mivel sajnos nagyon drága a szaporítóanyag, amit nem mellesleg Thaiföldről hoztak. Egyet-kettőt vesznek meg csak, majd ezt saját maguk szaporítják tovább.
– Ha felnézünk, itt a sárkánygyümölcs még nem virágzik, nagyon kényes. A másik mellette a vanília. Nemsokára bemutatókertként fogunk üzemelni, ezek a terveim a következő évekre. Ehhez azonban még sok mindent át kell alakítani itt – zárta gondolatait Iglódi Ferenc.