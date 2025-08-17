Ilyet nem mindennap látni! Hamarosan egész Európa legnagyobb papaja ültetvénye lehet Iglódi Ferencé

Jelenleg ez Közép-Európa legnagyobb papaja (dinnyefa) ültetvénye, de rövidesen háromszorosára bővítjük – meséli Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész a gyümölcsökkel teli fák között.

Iglódi Ferenc egzotikus gyümölcsökkel ültette be a fólia sátrat, melyek közül az egyik legkeresettebb a papaja

Fotó: Mészáros János

Papaja terem Cserkeszőlőn

A cserkeszőlői kertész több mint 500 fát tervez elültetni a paprikák helyére, mely az utolsó paprikaültetvényük, ugyanis sajnálatos módon túl korán ültették el a palántákat, és bár tele van gyönyörű, egészséges terméssel, augusztusban lehetetlen árában eladni ezeket, így valószínűleg kiszedik az egészet.

– Ebben a fóliában csak papaja, valamint egyéb egzotikus gyümölcsök lesznek és bemutatókertként működik majd – mutatta a helyszínt Iglódi Ferenc.

Mint megtudtuk, a világ sok országából igyekszik fajtákat behozni és kísérletezni velük. Jelenleg nyolc országból származnak (Kambodzsa, Vietnám, Laosz, Peru stb.), melyek folyamatosan teremnek, és állandóan szedik az érett gyümölcsöket. A termést helyben értékesítik, sok a látogató, még a budapesti nagybani piacra is hord fel belőlük.