Új berendezéseket helyeztek üzembe Szolnokon. Mutatjuk, miért van fontos szerepük az autósok körében

Több új parkolóautomata „állt szolgálatba” Szolnokon az elmúlt időszakban. Cikkünkből kiderül, miért volt szükség a berendezésekre.

Íme az egyik parkolóautomata Szolnokon

Forrás: NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok Facebook oldala

Az NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok illetékesei a cégcsoport közösségi oldalán számoltak be néhány intézkedésről.

Számos parkolóautomata-csere valósult meg

– Az elmúlt időszakban városszerte több helyen cseréltünk le parkolóautomatákat – írták. Hozzátették: ezzel még megbízhatóbbá és problémamentessé szeretnék tenni a jegyvásárlást mindazok számára, akik a készpénzes fizetési módot részesítik előnyben.

– Számunkra kiemelten fontos, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesszük és a lehető legkényelmesebb megoldásokat kínáljuk a parkolni szándékozókat – hangsúlyozták.