1 órája
Új berendezéseket helyeztek üzembe Szolnokon. Mutatjuk, miért van fontos szerepük az autósok körében
A jegyvásárlás elősegítése érdekében cselekedtek. Több régi parkolóautomata helyére került új berendezés Szolnokon.
Több új parkolóautomata „állt szolgálatba” Szolnokon az elmúlt időszakban. Cikkünkből kiderül, miért volt szükség a berendezésekre.
Az NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok illetékesei a cégcsoport közösségi oldalán számoltak be néhány intézkedésről.
Számos parkolóautomata-csere valósult meg
– Az elmúlt időszakban városszerte több helyen cseréltünk le parkolóautomatákat – írták. Hozzátették: ezzel még megbízhatóbbá és problémamentessé szeretnék tenni a jegyvásárlást mindazok számára, akik a készpénzes fizetési módot részesítik előnyben.
– Számunkra kiemelten fontos, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesszük és a lehető legkényelmesebb megoldásokat kínáljuk a parkolni szándékozókat – hangsúlyozták.
