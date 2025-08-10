augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Parkolóautomaták

44 perce

Új berendezéseket helyeztek üzembe Szolnokon. Mutatjuk, miért van fontos szerepük az autósok körében

Címkék#parkolóautomata#közterület#NHSZ Szolnok

A jegyvásárlás elősegítése érdekében cselekedtek. Több régi parkolóautomata helyére került új berendezés Szolnokon.

Rimóczi Ágnes

Több új parkolóautomata „állt szolgálatba” Szolnokon az elmúlt időszakban. Cikkünkből kiderül, miért volt szükség a berendezésekre.

parkolóautomata
Íme az egyik parkolóautomata Szolnokon
Forrás: NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok Facebook oldala

Az NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok illetékesei a cégcsoport közösségi oldalán számoltak be néhány intézkedésről.

Számos parkolóautomata-csere valósult meg

– Az elmúlt időszakban városszerte több helyen cseréltünk le parkolóautomatákat – írták. Hozzátették: ezzel még megbízhatóbbá és problémamentessé szeretnék tenni a jegyvásárlást mindazok számára, akik a készpénzes fizetési módot részesítik előnyben.

– Számunkra kiemelten fontos, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesszük és a lehető legkényelmesebb megoldásokat kínáljuk a parkolni szándékozókat – hangsúlyozták.

 

