Durvul a parlagfű-helyzet, az allergiások jobb, ha készülnek

A gyorsan emelkedik a hőmérséklet, szombaton tetőzik az újabb hőhullám, melynek hatására a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. Cikkünkben arról írunk, mire számíthatnak a jászkunságiak.

Péntekre már egyes területeken piroslik a Jászkunság. Ez azt jelenti, hogy nő a parlagfű pollenterhelése a térségben

Forrás: nngyk.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint a parlagfű pollencentrációja a hét első felében még országosan a közepes - magas tartományban alakul, a napokban azonban várhatóan egyre több helyen éri el a magas szintet.

– A hét második felében az Alföldön és a főváros környezetében már nagyon magas koncentráció is előfordulhat – olvasható a központ portálján.

Egyre kitartóbban virágzik a parlagfű a Jászkunságban is

A koncentrációkat bemutató térképen jól látható, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is „durvul a helyzet”.

Szerdán még csak citromsárga (közepes koncentráció) és narancssárga (magas koncentráció) foltokat láthatunk, péntekre azonban már piroslik (nagyon magas koncentráció) néhány térség.

A csapadékmentes időjárás pedig valószínűleg csak kedvez a polleneknek.

Az allergiások máris kezdjék el a megfelelő kezelést

A parlagfű virágporára allergiások napról napra erősödő tünetekre számíthatnak, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.

Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében az NNGYK azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.