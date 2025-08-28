3 órája
Nagy bejelentés várható: új üzlet nyílik a belvárosban, ennek mindenki örül majd
Ön is kíváncsi, hogy mi készül a város egyik legnagyobb üzletében? Hamarosan dinamikus ütemben zajlanak majd a munkálatok a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén. A Spar helyén ugyanis a új üzlet nyílik a közeljövőben és most óriási lázban tartja a város lakóit, hogy vajon mi lesz majd az. Tippek már vannak, de mi az igazság?
Hamarosan teljesen átalakul a volt Spar üzlethelyisége a szolnoki Pelikán Bevásárlóközpontban. Az új bérlő már számos tervezési feladaton túl van, így nemsokára elkezdődhet az folyamat, amely az új üzlet végső arculatának kialakítását célozza.
Új üzlet nyílik a Pelikán Bevásárlóközpontban
Mint azt Szabó Lászlótól, a bevásárlóközpont igazgatójától megtudtuk, már javában folynak a kivitelezési munkálatok a Spar helyén: a villamos tervek, gépészeti tervek és a berendezési tervek elkészítése lassan a végéhez ér, így hamarosan elkezdődhet a több, mint 1000 négyzetméteres üzlethelyiség átalakítása is a leendő bérlő igényei szerint. Mivel nagy területről van szó, ezért ez a folyamat is több időt vehet igénybe, de előreláthatóan az ősz végén, december elején sor kerülhet az ünnepélyes átadására.
Titok övezi az új bérlő kilétét
Azt, hogy milyen üzletnek örülhetnek majd a város lakói, egyelőre titok övezi.
Szerződés szerint ezt mi nem kommunikálhatjuk, mert ezzel a jogával az új bérlő szeretne élni a neki megfelelő módon és időben. Azt gondolom azonban, hogy 1-2 héten belül ez is meg fog történni és mindenki számára kiderül, hogy mi is nyílik majd a Pelikán Bevásárlóközpontban.
A város életébe tehát hamarosan új korszak kezdődik, amikor kiderül, ki költözik be a több mint ezer négyzetméteres üzlethelyiségbe a Spar helyére. Addig is marad a találgatás – divatüzlet, elektronikai óriás vagy valami egészen meglepő? Nemsokára lehull a lepel a titokról, és az is kiderül, kinek lesz igaza a szolnoki „tippversenyben”. A városban viszont már több üzlet nevéről is hallani. Ezeknek egy közös vonásuk is van, mindegyiket örömmel fogadnák a helyiek.
