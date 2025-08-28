augusztus 28., csütörtök

Előkészületek

36 perce

Nagy bejelentés várható: új üzlet nyílik a belvárosban, ennek mindenki örül majd

Címkék#üzlet#munkálatok#Pelikán Bevásárlóközpontban

Ön is kíváncsi, hogy mi készül a város egyik legnagyobb üzletében? Hamarosan dinamikus ütemben zajlanak majd a munkálatok a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén. A Spar helyén ugyanis a új üzlet nyílik a közeljövőben és most óriási lázban tartja a város lakóit, hogy vajon mi lesz majd az. Tippek már vannak, de mi az igazság?

Szoljon.hu

Hamarosan teljesen átalakul a volt Spar üzlethelyisége a szolnoki Pelikán Bevásárlóközpontban. Az új bérlő már számos tervezési feladaton túl van, így nemsokára elkezdődhet az folyamat, amely az új üzlet végső arculatának kialakítását célozza.

Pelikán Bevásárlóközpont Szolnok
Vajon milyen üzlet nyílik a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén?
Fotó: Beküldött fotó

Új üzlet nyílik a Pelikán Bevásárlóközpontban

Mint azt Szabó Lászlótól, a bevásárlóközpont igazgatójától megtudtuk, már javában folynak a kivitelezési munkálatok a Spar helyén: a villamos tervek, gépészeti tervek és a berendezési tervek elkészítése lassan a végéhez ér, így hamarosan elkezdődhet a több, mint 1000 négyzetméteres üzlethelyiség átalakítása is a leendő bérlő igényei szerint. Mivel nagy területről van szó, ezért ez a folyamat is több időt vehet igénybe, de előreláthatóan az ősz végén, december elején sor kerülhet az ünnepélyes átadására.

Titok övezi az új bérlő kilétét

Azt, hogy milyen üzletnek örülhetnek majd a város lakói, egyelőre titok övezi.

Szerződés szerint ezt mi nem kommunikálhatjuk, mert ezzel a jogával az új bérlő szeretne élni a neki megfelelő módon és időben. Azt gondolom azonban, hogy 1-2 héten belül ez is meg fog történni és mindenki számára kiderül, hogy mi is nyílik majd a Pelikán Bevásárlóközpontban.

A város életébe tehát hamarosan új korszak kezdődik, amikor kiderül, ki költözik be a több mint ezer négyzetméteres üzlethelyiségbe a Spar helyére. Addig is marad a találgatás – divatüzlet, elektronikai óriás vagy valami egészen meglepő? Nemsokára lehull a lepel a titokról, és az is kiderül, kinek lesz igaza a szolnoki „tippversenyben”. A városban viszont már több üzlet nevéről is hallani. Ezeknek egy közös vonásuk is van, mindegyiket örömmel fogadnák a helyiek.

 

