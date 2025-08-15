Még a szilva a sláger, de jó dinnyét is kapni: árakat is mutatunk a szolnoki piacról – galériával, videóval

A piacok roskadoznak a terményektől, melyekről a tapasztalt és jó szemű vásárló látja, tudja, melyik a magyar és melyik az export. Ha valaki a hazaira esküszik, úgy őstermelőtől vesz árut, még akkor is, ha az egy picit drágább, hiszen kis földön gazdálkodni költségesebb, mint termelni óriás hektárokon, „ipari mennyiségben”, amely végül ugye nagyságrendileg olcsóbba kerül. Hogyan fest augusztus közepén a szolnoki vásárcsarnok felhozatala? Piaci körkép!

Piaci körkép: Szolnokon a szilva a sláger, de a nyárvége majdnem összes terménye megtalálható az árusok standjain

Fotó: Mészáros Géza

A minap a szolnoki belvárosi vásárcsarnokban jártunk, ahol a felhozatal, akárcsak máshol, vegyes képet mutat. Az egyik pult mögött álló régi árus, Fehérné Csiki Ágnes azonnal sorolja, hogy zöldségből, gyümölcsből manapság mi a szezonális.

– A paprika és a paradicsom még nagyon megy, egy jó lecsó nyáron kihagyhatatlan! – mutatja portékáit. Nála a paprika és a paradicsom is egy árban van, 498 forint kilója, máshol 600 forint körül is mérik a lecsóhoz valót.

Fehérné Csiki Ágnes árus alig lát ki a friss, nyári lecsóhoz való paprika- és paradicsomerdő mögül

Fotó: Mészáros Géza

– A kovászos uborkát is nemrégtől rakják el a háziasszonyok, ennek ára sem eget verő, úgy 550 és 650 forint körül mozog. A gyümölcsök közül a szilvának van keletje, a Besztercei és a Stanley a kelendő, és mostanság ezt is úgy hatszáz körül mérik kilogrammonként – számol be róla Ágika.

Lépünk tovább, ahogy a bölcs piacra járó általában teszi ezt! Ugyanis piacra nem csupán azért kell kora reggel elindulni, hogy a legfrissebb portékát, mindenkit megelőzve magukénak tudjuk, hanem azért is, mert a gondos bevásárláshoz bizony idő kell! Itt megnézem, ott megnézem, itt megkérdezem, ott megkérdezem, aztán emitt is, meg amott is. Majd pedig újra járom az egészet, mert fejben számon tartom, hol mennyi, milyen minőségű, mely árura van most szükségem, és mennyiért. Az ár/érték arány a legfontosabb… Van olyan asztal, ahol már kiárultak sok mindet. Ott már türelmetlen az árus, menne már haza, ezért valamivel olcsóbban tukmálja a vevőre a portékáját.

A hazai dinnyeszezon az augusztus 10-i Lőrincig tart, aki neve napján belepisilt a dinnyébe, ami emiatt íztelenné vált. De ma már úgy tartják, hogy a jó dinnye kitart a szeptember 5-i Lőrinc napig is. A hónap végéig még bizonyosan találunk lédús, édes dinnyét a piacokon és az utak mentén

Fotó: Mészáros Géza

Szezonális napjainkban a főzésre szánt kukorica, melyet a szolnoki piacon ma már 200 forint körül árulnak, plusz/mínusz 20-50 forint.