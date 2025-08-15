1 órája
Még a szilva a sláger, de jó dinnyét is kapni: árakat is mutatunk a szolnoki piacról – galériával, videóval
Augusztus idusa van. Még tombol a nyár, rekken a hőség, és javában érnek, valamint fogynak a hazánkban ez évben termett „utolsó előtti” gyümölcsök és zöldségek. Piaci körkép-körúton jártunk a szolnoki vásárcsarnokban. Árakat is mutatunk!
A piacok roskadoznak a terményektől, melyekről a tapasztalt és jó szemű vásárló látja, tudja, melyik a magyar és melyik az export. Ha valaki a hazaira esküszik, úgy őstermelőtől vesz árut, még akkor is, ha az egy picit drágább, hiszen kis földön gazdálkodni költségesebb, mint termelni óriás hektárokon, „ipari mennyiségben”, amely végül ugye nagyságrendileg olcsóbba kerül. Hogyan fest augusztus közepén a szolnoki vásárcsarnok felhozatala? Piaci körkép!
A minap a szolnoki belvárosi vásárcsarnokban jártunk, ahol a felhozatal, akárcsak máshol, vegyes képet mutat. Az egyik pult mögött álló régi árus, Fehérné Csiki Ágnes azonnal sorolja, hogy zöldségből, gyümölcsből manapság mi a szezonális.
– A paprika és a paradicsom még nagyon megy, egy jó lecsó nyáron kihagyhatatlan! – mutatja portékáit. Nála a paprika és a paradicsom is egy árban van, 498 forint kilója, máshol 600 forint körül is mérik a lecsóhoz valót.
– A kovászos uborkát is nemrégtől rakják el a háziasszonyok, ennek ára sem eget verő, úgy 550 és 650 forint körül mozog. A gyümölcsök közül a szilvának van keletje, a Besztercei és a Stanley a kelendő, és mostanság ezt is úgy hatszáz körül mérik kilogrammonként – számol be róla Ágika.
Lépünk tovább, ahogy a bölcs piacra járó általában teszi ezt! Ugyanis piacra nem csupán azért kell kora reggel elindulni, hogy a legfrissebb portékát, mindenkit megelőzve magukénak tudjuk, hanem azért is, mert a gondos bevásárláshoz bizony idő kell! Itt megnézem, ott megnézem, itt megkérdezem, ott megkérdezem, aztán emitt is, meg amott is. Majd pedig újra járom az egészet, mert fejben számon tartom, hol mennyi, milyen minőségű, mely árura van most szükségem, és mennyiért. Az ár/érték arány a legfontosabb… Van olyan asztal, ahol már kiárultak sok mindet. Ott már türelmetlen az árus, menne már haza, ezért valamivel olcsóbban tukmálja a vevőre a portékáját.
Szezonális napjainkban a főzésre szánt kukorica, melyet a szolnoki piacon ma már 200 forint körül árulnak, plusz/mínusz 20-50 forint.
- Görög-
- és sárgadinnye,
- zöld-,
- csíkos-
- és sárgahéjú,
- zöld héjú,
- vagy zöld belű…
Piaci körkép augusztusbanFotók: Mészáros Géza
Ma még árulnak jó dinnyéket, meg persze rosszakat is. Medgyessit is, mert az közelebbről kerül felénk, mint a dunántúli másik „nagyágyú”, a cecei. A görögdinnyét püföléssel érzékelik, ha döng, akkor viszonylag lédús és édes is. A sárgákat szaglásszák, és az illatából lehet tudni, mi rejtezik odabent. Változó az ára, 170-től 300 forintig lehet kapni kilóját. Jókorát érdemes venni, mert abban van a lé...
Szőlőből a szolnoki piacon még nem találtunk hazait. Nagyszemű olasz van, annak ára 1500 forint körül mozog kilónként. Barack is van, mindenféle, de a közelmúltban a magyar fajtákban nagyokat lehetett csalódni, mert már virágzáskor megsínylette az időjárást.
A klímaváltozás is átírja a hajdanán megszokott piaci körképet
Apropó, klíma! A már általánossá lett rövid enyhe telek nem pusztítják a kártevőket, nem engedik pihenni a növényzetet, és nem adnak elegendő nedvességet. A váltakozó tavaszok alatt a korai virágzást tönkretevő fagyok, porzó méhek hiánya, a hirtelen lezúduló esők, a meleg párák okozta gombabetegségek, a nyári aszályok, hőségek mind, mind a növénytermesztők ellen dolgoznak.
Jövőre lesz ötven éve, hogy elad a vásárcsarnokban, pontosabban 1976. májusában kezdte a piacozást a 73 esztendős Deli Károlyné. Erzsike az 1973. augusztus 17-én megnyitott belvárosi vásárcsarnok ikonja, ő a legrégebbi „kofája”, kereskedője. Jó néhány éve már savanyúsággal szolgál, melynek alapanyagai jó részét Tiszakécskéről szerzi be. Régen azonban még a férjével piacozott, de párja már ’96-ban elhunyt. Azóta a fiával, vagy önállóan áll az asztal mögé.
– Nem nagy üzlet manapság piacozni – szólaltattuk meg Erzsikét, akinek magáról vallott emlékeiben az áll:
Mindig dolgoztam, ha kellett, ha nem!
– Az internet világa nem csak a fejlődést, hanem a leépülést is hozza magával. Nagyobb városokban már online megrendelik a nagyáruházakból a bevásárolni valót, ami ugye olyan, amilyen. Mi meg itt ácsoroghatunk naphosszat, mert az a vásárlókör, amely a piacon szeret tájékozódni és beszerezni a kamrába valót, az gyérül. Pedig a piac nem csak áruda, hanem találkozási pont, közösségi tér is, ahol jó elbeszélgetni az ismerősökkel, barátokkal. Azt tapasztalom, hogy ritkul a vásárcsarnok, szűkül ez a vásárlói szokás – vélekedik modern gondolkodással Deliné, aki állítása szerint azért az Istenért sem hagyná abba ezt a munkát. Még akkor sem, ha már nagyon fájnak a lábai, meg ha azt látja, hogy egyre kevesebb pénze van a piacot kedvelő embereknek...
