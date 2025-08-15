Nemcsak kánikulát hoz, szórakoztató programdömpinget is ígér ez a hétvége a Jászkunságban

Változatos a programkínálat a hétvégére. Mindenki talál érdeklődésének megfelelő programot a Jászkunságban. Kedves olvasóink, válogassanak!

A programkínálat meglehetősen kecsegtető erre a hétvégére. Több településen tartanak falunapot és gasztropiac is várja az érdeklődőket

Fotó: Mészáros Géza / Archív

Augusztus 15. – a Jászkunság értékeit is bemutatják

ABONY Pénteken délután három órától este hétig tart nyitva a termelői és gasztropiac a Civil Ház udvarán. Mindenkit sok szeretettel várnak gondos, szorgos kezeik által termelt és készített termékeikkel. Sok-sok finomság, egészséges élelmiszerek kerülhetnek így az abonyiak asztalára.

JÁSZBERÉNY Az ART Camp – XXXI. Összművészeti Találkozó keretében művészeti előadások várják az érdeklődőket a Főnix Műhelyházban (Fürdő u. 4.). A részvétel díjtalan. A pénteki program este héttől: Baji Miklós Zoltán BMZ performance: In memoriam víz!

KŐTELEK Elkezdődik a XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó. Délután kettőtől érkeznek a versenyzők, a pénteki program az előkészületek után éjszakai túra lesz este nyolctól.

SZOLNOK A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat az Államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan nyitja meg ÉRTÉKes Jászkunság című kiállítását pénteken délelőtt tíz órakor a Vármegyeháza (Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) Márvány termében. A nyitónapon élő bemutatók is színesítik a kiállítást. A tárlat során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület, a törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesület, a Mezőtúri Művészeti Közalapítvány, valamint Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásai láthatóak. A kiállítás augusztus 29-ig ingyenesen látogatható munkanapokon délelőtt kilenc és délután három óra között.

Kézműves-, játékos délelőttre várják a 7-12 éves gyerekeket a Hild Közösségi Térben. Délelőtt tíz és fél tizenkettő között kreatív foglalkozások és játékokkal tölthetik el idejüket a kisdiákok.

Életérzés olasz módra a Krajczár Zsolt gitárjátékával, és a Made In Italy című film vetítésével. Ezt kínálja a TISZApART Mozi este hét órától a Múzsák terére.

Augusztus 16. – falunapoktól lesz hangos a vármegye

CSATASZÖG Falunapot rendeznek a Közösségi Színtér parkjában, ahová délután három órától várják a településen élőket.