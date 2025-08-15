Nemcsak kánikulát hoz, szórakoztató programdömpinget is ígér ez a hétvége a Jászkunságban

augusztus 15., péntek

Forró napokat és programkavalkádot ígér a következő hétvége a Jászkunságban. Falunapok, művészeti találkozók, zenés események várják az érdeklődőket. Aki szeretne, csillagászati programon vehet részt, vagy éppen kertmoziban nézhet egy hangulatos filmet. Szolnokon SUP-ra is lehet pattanni. Íme a változatos jászkunsági programkínálat.

Rimóczi Ágnes

Változatos a programkínálat a hétvégére. Mindenki talál érdeklődésének megfelelő programot a Jászkunságban. Kedves olvasóink, válogassanak!

Változatos a programkínálat a Jászkunságban.
A programkínálat meglehetősen kecsegtető erre a hétvégére. Több településen tartanak falunapot és gasztropiac is várja az érdeklődőket
Fotó: Mészáros Géza / Archív

Augusztus 15. – a Jászkunság értékeit is bemutatják

ABONY Pénteken délután három órától este hétig tart nyitva a termelői és gasztropiac a Civil Ház udvarán. Mindenkit sok szeretettel várnak gondos, szorgos kezeik által termelt és készített termékeikkel. Sok-sok finomság, egészséges élelmiszerek kerülhetnek így az abonyiak asztalára.

JÁSZBERÉNY Az ART Camp – XXXI. Összművészeti Találkozó keretében művészeti előadások várják az érdeklődőket a Főnix Műhelyházban (Fürdő u. 4.). A részvétel díjtalan. A pénteki program este héttől: Baji Miklós Zoltán BMZ performance: In memoriam víz!

KŐTELEK Elkezdődik a XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó. Délután kettőtől érkeznek a versenyzők, a pénteki program az előkészületek után éjszakai túra lesz este nyolctól.

SZOLNOK A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat az Államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan nyitja meg ÉRTÉKes Jászkunság című kiállítását pénteken délelőtt tíz órakor a Vármegyeháza (Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) Márvány termében. A nyitónapon élő bemutatók is színesítik a kiállítást. A tárlat során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület, a törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesület, a Mezőtúri Művészeti Közalapítvány, valamint Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotásai láthatóak. A kiállítás augusztus 29-ig ingyenesen látogatható munkanapokon délelőtt kilenc és délután három óra között.

Kézműves-, játékos délelőttre várják a 7-12 éves gyerekeket a Hild Közösségi Térben. Délelőtt tíz és fél tizenkettő között kreatív foglalkozások és játékokkal tölthetik el idejüket a kisdiákok.

Életérzés olasz módra a Krajczár Zsolt gitárjátékával, és a Made In Italy című film vetítésével. Ezt kínálja a TISZApART Mozi este hét órától a Múzsák terére.

Augusztus 16. – falunapoktól lesz hangos a vármegye

CSATASZÖG Falunapot rendeznek a Közösségi Színtér parkjában, ahová délután három órától várják a településen élőket.

JÁSZBERÉNY Az ART Camp – XXXI. Összművészeti Találkozó szombati programja este héttől: Nagy Zopán kötetbemutatója (Nyitott művek - Képzőművészeti szabad esszék, reflexiók), majd Szécsi János előadása következik Bináris oppozíció a népi ornamentikában és a képzőművészetben címen.

JÁSZFÉNYSZARU Szombaton kezdődik a Fény napok és fesztivál a településen. A több napos programsorozat keretében este héttől horgászversenyt rendeznek a kalapgyári tavaknál.

JÁSZIVÁNY A XXIV. Falunapot rendezik meg szombaton a településen. Reggel nyolckor főzőversennyel kezdődnek a programok, kilenctől motoros felvonulás indul. Tizenegy óra után tartanak ünnepi köszöntőket, majd zenés programokkal folytatódik a nap. Délután négykor Bach Szilvia humorista szórakoztatja a nagyérdeműt, este héttől a Decsi fivérek, nyolctól a Kötelék lép fel. Kilenc után tűzijáték kezdődik.

KENGYEL Elhozzuk a csillagokat című programmal várják az érdeklődőket a József Attila Művelődési Házban. Délelőtt tíz órakor a művelődési ház nagytermében megnyitja kapuit az Utazó Planetárium négy előadást mutat be a közönségnek. 10-kor a Varázslatos földgolyó – az évszakok című előadás (5 éves kortól ajánlott) kezdődik, tizenegykor pedig az űr lesz középpontban (5 éves kortól ajánlott). Déltől Lépjünk újra a Holdra című program kezdődik (10 éves kortól ajánlott), majd egy órától a 14 év felettieket várják a Sötét bioszféra – Az élet keresése a Világegyetemben című előadásra. A rendezvény kiemelt kísérőprogramja: Demeter László gyurmaszobrainak kiállítása! A kiállítás megtekinthető augusztus 31-ig. A belépőjegy a feltüntetett előadások egyikének megtekintésére érvényes. A kiállítás ingyenes.

KŐTELEK Folytatódik a terepjáróautó találkozó. Szombaton az ügyességi pályák népesülnek be délelőtt kilenctől, délután fél hattól sárdagasztás lesz, fél hétkor pedig felvonulnak a gépek a településen.

NAGYKÖRŰ Szombaton ismét vár mindenkit az éjszakai, zenés gasztropiac. A megszokott helyen (régi piactér), a megszokott étel-, ital-, és hangulatkínálattal várják az érdeklődőket a nyár utolsó piacán. Este hattól hajnal egy óráig tart nyitva a rendezvénytér.

SZÁSZBEREK Ismét szabadtéri mozizásra várják az érdeklődőket a sportpályán. Este héttől már lehet gyülekezni, a szombati film a Futni mentem című alkotás lesz.

TISZAVÁRKONY Falunapi rendezvényre várják a településen élőket és minden érdeklődőt a Hősök terén. Délelőtt tíz órától egész nap változatos programok sorakoznak, kicsik és nagyok is találnak számukra megfelelő szórakozási lehetőséget. Este fél kilenctől a Szolnoki Kézműves Körért és a Tisza-mente Népművészetéért Alapítvány Öregdiák Családos Kézműves Tábora keretében csillagfényes mozielőadás lesz a református templom udvarán. A helyszínen a Mami Lángosa büfé mindenkit vendégül lát egy finom lángossal.

Augusztus 17. – 950 másodperces programkínálat

BEREKFÜRDŐ A Fröccskert programok keretében kertmoziba várják az érdeklődőket este nyolctól. A film címe: Megy a gőzös.

JÁSZFÉNYSZARU Folytatódik a Fény napok és fesztivál. Délelőtt kilenc órakor veteránjármű találkozó kezdődik, melynek keretében délután négykor felvonulást is tartanak. Este hétkor a kicsi Gesztenye Klub gyermekkoncertje kezdődik, majd nyolckor Tóth Gabi és Papp Máté Bence nagykoncertjére várják az érdeklődőket.

JÁSZKARAJENŐ A Karai búcsúra várják a vendégeket ezen a napon. Délelőtt tíz órától változatos programokat sorakoztatnak a szervezők a lovascentrumban. Az eseményen jótékonysági főzést is rendeznek a Nagyboldogasszony Templom felújításáért.

MEZŐTÚR Közös éneklésre, örömzenélésre várja az érdeklődőket a Vadvirág Népdalkör vasárnap délután öt órától a Túri Fazekas Múzeum udvarán. A Vadvirág Dúdoló rendezvény középpontjában a zene és a közösségi együttlét áll majd.

SZOLNOK Délután négy órától startol a SUP-ra fel Szolnok – 950 másodperc a Tiszán! nevű program, melyet az előző évekhez hasonlóan idén is a Szolnoki Élménysziget szervez a népszerű szabadidős vízi-sport kedvelőinek.

 

