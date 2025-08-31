augusztus 31., vasárnap

Óriási segítség

57 perce

40 gyermek kapott teljesen felszerelt iskolatáskát a jászkunsági településen

Címkék#Mezőtúr#iskolatáska#iskolakezdés#jótékonyság

Idén sem maradt el az a szívet melengető hagyomány, amely sok családnak jelent fontos segítséget az iskolakezdéshez. Mezőtúron rászoruló gyerekek kaptak iskolatáskát és tanszereket – sőt még egy kis meglepetés is került a táskákba.

Avar Vanda
40 gyermek kapott teljesen felszerelt iskolatáskát a jászkunsági településen

Szép új iskolatáska, taneszközök és egy kis meglepetés könnyíti meg a tanévkezdést a mezőtúri kicsik számára

Forrás: facebook.com / Szűcs Dániel

Az iskolakezdés nem csak azért nehéz, mert újra bele kell rázódni a szigorúbb hétköznapokba, de anyagilag is komoly terhet ró a családokra. Ennek tudatában Mezőtúron hosszú évek óta él egy kezdeményezés, amellyel idén is a rászoruló gyerekeket segítették, annak érdekében, hogy könnyebben vegyék a szeptemberi kihívásokat. 

rászoruló gyerekeket segítették meg iskolatáskákkal
Rászoruló gyerekeket segítették meg az iskolakezdésben Mezőtúron. A vadonat új táskák és eszközök mellett plüssállatkák is kerültek a csomagba
Forrás: facebook.com /  Szűcs Dániel

Könnyebb lesz az iskolakezdés – a rászoruló gyerekeket segítették meg Mezőtúron

Szűcs Dániel polgármester közösségi oldalán köszönte meg, hogy a németországi Lions Klub 2007 óta minden évben gondol a mezőtúri családokra, és adományával igyekszik sokak számára megkönnyíteni a tanévkezdést

Jóvoltukból idén 40 db vadonatúj iskolatáska került a rászoruló gyerekekhez, míg az FF Fémfeldolgozó Zrt. gondoskodott arról, hogy a táskák füzetekkel, ceruzákkal és minden szükséges tanszerrel feltöltve kerüljenek új gazdájukhoz. Ráadásként, hogy még több öröm férjen a csomagba, a vállalat dolgozói saját összefogásukból plüssfigurákkal is meglepték a kicsiket.

A program lelke és motorja Cseh Erzsébet, aki hosszú évek óta fáradhatatlanul szervezi az adományozást. Hálás köszönet illeti a Thomas Mann All Nations Lions Klub Egyesületet, az FF Fémfeldolgozó Zrt.-t, valamint a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait is, akik nélkül ez a megható összefogás nem jöhetne létre.

Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések sokkal többet jelentenek puszta anyagi segítségnél: ezek azok a megmozdulások, melyek bizonyítják, hogy a közösség, az összefogás és a jó szív képes reményt adni a legnehezebb helyzetben is. Mert egy mosoly, egy új táska, egy színes füzet nemcsak a tanulás kezdete, hanem a jövőbe vetett hit megerősítése is. 

 

