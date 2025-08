Harmadikos kislány írt történelmet Szolnokon, pedig csak sétálni indultak – galériával, videóval

Egy szolnoki édesanya és kislánya közös története is bizonyítja, hogy a jó példa ragadós. Hírportálunk egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy táborozó gyerekeknek köszönhetően több régészeti lelet került elő Szolnokon, a Zagyva-torkolat és a Tisza hídfője közötti szakaszon, melyeket átadtak a múzeumnak. Ez a történet annyira megragadta egy harmadik osztályos kislány figyelmét, hogy elhatározta, ő is kincskeresésre indul.

Több darab 18-19. századi régészeti lelet került elő a Tiszi partján

Fotó: Beküldött

Kincskeresésből lett régészeti lelet

A Tisza medrének egy része az alacsony vízállás miatt száraz, szabadon járható, így olyan területeken sétálhattak, amelyek máskor méterekkel a víz alatt rejtőznek. – A kislányom arra kért, hogy menjünk el mi is kincset keresni. Először a híd lábánál, közvetlen a víznél keresgéltünk, amikor a kislányom, nagyon izgatott lett – mesélte szerkesztőségünknek az édesanya. – Nézd, anya, ez egy óriási szög! – kiáltotta felém, és a kezében egy tenyérnyi nagyságú, kovácsoltvas szöget tartott – mesélte el büszkén az édesanya.

A Tiszában talált kovácsoltvas szeg egy híd, vagy akár egy vízi jármű része is lehetett

Fotó: Beküldött

Mint megtudtuk, az első felfedezés után még lelkesebben kutatták a kövek közötti részeket is, ahol sorra bukkantak elő a különböző színű és méretű cserépdarabok. Volt köztük vöröses, szürkés, zománcos felületű darab is. Egyik egy korsó oldalfala lehetett, másik egy edény füle, egy harmadik pedig az alja. Sőt, még egy kisebb állati csont is előkerült.

– A leleteket gondosan egy kis táskába tettük, majd hazavittük őket. Otthon aztán alaposan megnéztük mindegyiket. Próbáltuk elképzelni, hogy mit is tarthattak ezekben az edényekben, kik használhatták őket, hogyan kerülhettek oda – mesélte az anyuka.

Egy szolnoki kislány lett a legfiatalabb, aki hivatalosan régészeti leletet adott le Szolnokon

Fotó: Beküldött

Azt is elmondták, tisztában voltak azzal, hogy a tárgyak nem maradhatnak náluk. Mivel korábban is olvastak a szolnoki leletbejelentésekről, felvették a kapcsolatot dr. Kertész Róberttel, a Damjanich János Múzeum régészével, és minden egyes darabot átadtak neki.