Többen is pisztolyt rántottak a martfűi fürdőben – galériával
Ugyan az országos rekordkísérlet elmaradt, Martfűn rendeztek egy kisebb, de remek hangulatú vízipisztolycsatát szombaton délután. Mutatjuk a legjobb pillanatait!
Sajnos a Magyar Fürdőszövetség, illetve az Országos Vízipisztolycsata idei programjába bekapcsolódott strandok a változékony időjárás miatt úgy határoztak, hogy lefújják a szombatra tervezett rekordkísérletet, Martfűn szerencsére remek idő fogadta a strandolókat, ezért mégis vízipisztolyt ragadhattak a fürdőzők. Nem is volt panasz a Martfű Termál SPA medencéjében: voltak olyanok is, akik menet közben csatlakoztak a csapathoz. A tervek szerint jövőre ismét megpróbálkoznak a magyar strandfürdők a látványos vízipisztolyos rekordkísérlettel.
