Csata

Többen is pisztolyt rántottak a martfűi fürdőben – galériával

Címkék#vízipisztoly#rekordkísérlet#Martfű

Ugyan az országos rekordkísérlet elmaradt, Martfűn rendeztek egy kisebb, de remek hangulatú vízipisztolycsatát szombaton délután. Mutatjuk a legjobb pillanatait!

Kiss János
Elszántan vették kezükbe a vízipisztolyt a fürdőzők. Egy céljuk volt, hogy rekordot döntsenek

Fotó: Kiss János

Sajnos a Magyar Fürdőszövetség, illetve az Országos Vízipisztolycsata idei programjába bekapcsolódott strandok a változékony időjárás miatt úgy határoztak, hogy lefújják a szombatra tervezett rekordkísérletet, Martfűn szerencsére remek idő fogadta a strandolókat, ezért mégis vízipisztolyt ragadhattak a fürdőzők. Nem is volt panasz a Martfű Termál SPA medencéjében: voltak olyanok is, akik menet közben csatlakoztak a csapathoz. A tervek szerint jövőre ismét megpróbálkoznak a magyar strandfürdők a látványos vízipisztolyos rekordkísérlettel. 

Országos Vízipisztoly Csata rekordkísérletet Martfűn

Fotók: Kiss János

 

 

