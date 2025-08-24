Többen is pisztolyt rántottak a martfűi fürdőben – galériával

Sajnos a Magyar Fürdőszövetség, illetve az Országos Vízipisztolycsata idei programjába bekapcsolódott strandok a változékony időjárás miatt úgy határoztak, hogy lefújják a szombatra tervezett rekordkísérletet, Martfűn szerencsére remek idő fogadta a strandolókat, ezért mégis vízipisztolyt ragadhattak a fürdőzők. Nem is volt panasz a Martfű Termál SPA medencéjében: voltak olyanok is, akik menet közben csatlakoztak a csapathoz. A tervek szerint jövőre ismét megpróbálkoznak a magyar strandfürdők a látványos vízipisztolyos rekordkísérlettel.