Meglepődtek, de örömmel fogadták a drónból érkező hűsítő permetet – galériával, videóval

A RepTár Drone Day változatos programkínálattal várta a látogatókat, akik testközelből ismerkedhettek meg a repülő szerkezetek sokoldalú, gyakorlati felhasználásával. A nap folyamán FPV drónbemutatók, mini drónversenyek, szimulátorok és különleges katonai technikák is színesítették az eseményt.

A RepTár Drone Day idén is rengeteg embert vonzott Szolnokra

Fotó: Nagy Balazs

V. RepTár Drone Day Szolnokon

A rendezvény nemcsak a technikai bemutatók miatt vált emlékezetessé, hiszen a szervezők gondoskodtak róla, hogy minden korosztály megtalálja a számára izgalmas élményeket. Az egyik legnépszerűbb program a 4D mozi volt, ahol a látogatók speciális szemüveget viselve, mozgó székekben ülve élhették át a repülés élményét. A vetítés során a székek mozgása még valóságosabbá varázsolta a pillanatot, mintha tényleg a magasból tekintettek volna le Szolnokra.

— Jaj, mindjárt kiesek! – kiáltotta nevetve az egyik kisgyermek, amikor a szék oldalra billent, ezzel is igazolva, milyen valóságosnak tűnt a vetített élmény.

A gyermekek káprázattal figyelték az izgalmas szerkezeteket, amikről a pilóták készségesen adtak számukra tájékoztatást

Fotó: Nagy Balazs

Egy nagyobb szerkezet is felszállt

Az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez, hiszen igazi nyári meleg köszöntött Szolnokra szombaton. A hőségben nemcsak a párakapu enyhítette a látogatók forróságérzetét, hanem egy különleges drón is, amely vízpermettel frissítette a közönséget. A nagyobb méretű gépezetbe a pilóta vizet töltött, majd a drón a levegőbe emelkedve szórta azt szét, a gyerekek pedig nevetve, ujjongva futottak utána, amerre csak haladt.

A drón, ami akár 60 liter vizet is képes permetezni

Fotó: Nagy Balazs

Számtalan izgalmas program töltötte meg a múzeumot

Az egész napos eseményen interaktív élményprogramok, látványos bemutatók és szakértői tanácsadás várta az érdeklődőket, akik így nemcsak szórakozhattak, de értékes ismereteket is szerezhettek a dróntechnológiáról. A cél nem csupán a szórakoztatás volt, hanem a drónhasználat tudatos és biztonságos megismertetése is, hiszen azok egyre népszerűbbek a lakosság körében is.

A technológia minden korosztály számára érdekesnek bizonyult, és fontos ismeretekkel gazdagodhattak a résztvevők

Fotó: Nagy Balazs

A főbb attrakciók a nap folyamán: