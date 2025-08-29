augusztus 29., péntek

3 órája

50 ezer forintot ad a népszerű pihenőhely, de fontos dolgot várnak cserébe

Címkék#Mikes-tó#rongálás#nyomravezetői díj

Újabb nyomravezetői díjat ajánlottak fel Abonyban egy sokakat felháborító eset miatt. A rongálás a település egyik kedvelt pihenőhelyéhez köthető, ahol a városvezetés szerint megdöbbentő állapotok fogadták a munkatársakat.

Nyitrai Fanni

Augusztus 28-án, csütörtökön adott hírt Abony  hivatalos oldala egy újabb, közfelháborodást kiváltó esetről. A már eddig is sokat emlegetett Mikes-tónál lévő mosdóban olyan állapotok fogadták az Abokom Nonprofit Kft. munkatársait, melyek minden jóérzésű embert megdöbbentenek. A rongálás mellett gyújtogatás is történt.

rongálás az abonyi Mikes-tónál
A Mikes-tó nyugalmát ismét egy szokatlan eset borította fel. Rongálás történt a rekreációs területen
Fotó: Nagy Balázs

Rongálás az abonyi Mikes-Tónál

– Szavak nincsenek rá! Vandálok! Reméljük mielőbb meglesznek a tettesek és elnyerik méltó büntetésüket – osztotta meg gondolatait egy helybéli.

– Egyszerűen nem értem, épelméjű ember ilyet hogy csinálhat! Attól lesz jobb neki, ha másnak kárt okoz? Felháborító! Bízzunk benne, hogy megkapják méltó büntetésüket – folytatta egy másik lakos.

A közfelháborodás pedig nem alaptalan, hiszen a mára nagy népszerűségnek örvendő pihenőhely, a Mikes-tó illemhelyén jelentős rongálást tapasztaltak az Abokom Nonprofit Kft. munkatársai. A nyilvános mosdó egyik gipszkarton falát beszakították, valamint toalettpapír-darabokat is meggyújtottak idáig ismeretlen személyek. A helyszíni fotókon látható, hogy jelentős kár keletkezett az épület belső terében. 

gipszkartonfal a Mikes-tónál
Beszakították a gipszkartonfalat a Mikes-tó mosdójában
Forrás: Abony hivatalos oldala

Nyomravezetői díjat tűztek ki

A városvezetés 50 ezer forintos díjat ajánlott fel annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek a tettes, esetleg tettesek felderítéséhez. Emellett az ügyben eljárás is indult,  tájékoztatásuk szerint a feljelentést megtették a hivatalos szervek irányába is.

Pető Zsolt, Abony polgármestere arra kéri a lakosságot, hogy mennyiben érdemleges információval rendelkeznek a bűncselekményről, azt az [email protected] e-mail címen tudassák a városvezetéssel.

gyújtogatás a Mikes-tónál
Toalettpapírt is gyújtogattak az elkövetők a Mikes-tó mosdójában
Forrás: Abony hivatalos oldala

A rekreációs terület már nem először kerül fókuszba

Mint ahogyan arról hírportálunk kedden tájékoztatta olvasóit, vasárnap egy szokatlan jelenetnek voltak szemtanúi a Mikes-tóhoz érkező abonyiak. A mesterséges tóban – melynek vízszintje a helybéliek szerint csupán térdig ér – egy búvárt véltek felfedezni a lakosok. Hogy mi történt aznap a szóban forgó helyszínen, a mai napig kérdéses...

 

