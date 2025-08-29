3 órája
50 ezer forintot ad a népszerű pihenőhely, de fontos dolgot várnak cserébe
Újabb nyomravezetői díjat ajánlottak fel Abonyban egy sokakat felháborító eset miatt. A rongálás a település egyik kedvelt pihenőhelyéhez köthető, ahol a városvezetés szerint megdöbbentő állapotok fogadták a munkatársakat.
Augusztus 28-án, csütörtökön adott hírt Abony hivatalos oldala egy újabb, közfelháborodást kiváltó esetről. A már eddig is sokat emlegetett Mikes-tónál lévő mosdóban olyan állapotok fogadták az Abokom Nonprofit Kft. munkatársait, melyek minden jóérzésű embert megdöbbentenek. A rongálás mellett gyújtogatás is történt.
Rongálás az abonyi Mikes-Tónál
– Szavak nincsenek rá! Vandálok! Reméljük mielőbb meglesznek a tettesek és elnyerik méltó büntetésüket – osztotta meg gondolatait egy helybéli.
– Egyszerűen nem értem, épelméjű ember ilyet hogy csinálhat! Attól lesz jobb neki, ha másnak kárt okoz? Felháborító! Bízzunk benne, hogy megkapják méltó büntetésüket – folytatta egy másik lakos.
A közfelháborodás pedig nem alaptalan, hiszen a mára nagy népszerűségnek örvendő pihenőhely, a Mikes-tó illemhelyén jelentős rongálást tapasztaltak az Abokom Nonprofit Kft. munkatársai. A nyilvános mosdó egyik gipszkarton falát beszakították, valamint toalettpapír-darabokat is meggyújtottak idáig ismeretlen személyek. A helyszíni fotókon látható, hogy jelentős kár keletkezett az épület belső terében.
Nyomravezetői díjat tűztek ki
A városvezetés 50 ezer forintos díjat ajánlott fel annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek a tettes, esetleg tettesek felderítéséhez. Emellett az ügyben eljárás is indult, tájékoztatásuk szerint a feljelentést megtették a hivatalos szervek irányába is.
Pető Zsolt, Abony polgármestere arra kéri a lakosságot, hogy mennyiben érdemleges információval rendelkeznek a bűncselekményről, azt az [email protected] e-mail címen tudassák a városvezetéssel.
A rekreációs terület már nem először kerül fókuszba
Mint ahogyan arról hírportálunk kedden tájékoztatta olvasóit, vasárnap egy szokatlan jelenetnek voltak szemtanúi a Mikes-tóhoz érkező abonyiak. A mesterséges tóban – melynek vízszintje a helybéliek szerint csupán térdig ér – egy búvárt véltek felfedezni a lakosok. Hogy mi történt aznap a szóban forgó helyszínen, a mai napig kérdéses...
Napok óta erről beszél a város, ebből a tóból bukkant elő az idegen – videóval
Új rendőrőrs épül egy jászkunsági településen – itt van a dátum, hogy mikor