Az anya még lekapta a 4 éves kislányt a bicikliről, mielőtt a mindig mosolygós édesapa összeesett
A napokban Szolnokon, a Szántó kórúton történt meg az a megrázó eset, amikor egy édesapa hirtelen összeesett az utcán, felesége és négy esztendős kislánya szeme láttára. Több járókelő is a segítségükre sietett, ők is tisztában voltak azzal, hogy rosszullét esetén minden másodperc döntő lehet.
Hétfő délután Szonja és családja a Moha úti játszótéren voltak, ahová a férj is megérkezett a munkahelyéről. A feleség visszaemlékezése szerint a férfi még meg is jegyezte, hogy mennyire jó kedve van, hiszen zenét hallgatott a biciklin, és dalolászott is. Egy kis játékot követően elindultak haza, miközben az aznapi vacsoráról beszélgettek. A négy éves kislányt a szülők a férj biciklijének csomagtartójára ültették, aki így tolta a kerékpárt. Az idilli pillanat azonban váratlan fordulatot vett, amikor a férfi hirtelen összeesett a Szántó körúton. A rosszullét váratlan gyorsasággal történt, és Szonja azonnal segítségért kiáltott.
Rosszullét miatt vált szükségessé a gyors segítség
– Átmentünk a körforgalomnál a zebrán, amikor mondta is nevetve a férjem, hogy egy kicsit ő is megszédült ebben a játékban, de ugyanúgy beszélgettünk tovább. Egyszer csak, körülbelül egy perc után oda köszönt egy srácnak, és hátra is fordultam megkérdezni, hogy ki volt az – idézte fel a történteket Szonja.
Ekkor a férj még annyit mondott, hogy nem tudja ki volt, de nagyon furcsán érzi magát. Néhány pillanattal később már rángatózni kezdett a feje, szemei pedig fennakadtak. Szonja lélekjelenlétének köszönhetően gyorsan levette kislányukat a kerékpárról, majd férjét is egy bokorhoz terelte, hogy ne a földre zuhanjon, és ne üsse be a fejét.
Segítségkérését nem hagyták figyelmen kívül
Szép Gábor ekkor sietett oda a családhoz, és azonnal tárcsázta a mentők számát, majd segített Szonja férjét oldalára fordítani.
– Mire felnéztem, már rengetegen gyűltek körénk, leginkább a kislányomat próbálták nyugtatni. Én közben csak kiabáltam, hogy valaki segítsen, és kétségbeesve könyörögtem Gábornak, hogy csináljunk valamit, de igazából egyikünk sem tudott segíteni – részletezte. Néhány perc elteltével azonban megérkezett egy mentő, és a szakemberek azonnal gondoskodtak a férjről.
Többen is segítették a családot
Szonja szerint a legnagyobb segítséget abban a pillanatban az jelentette, hogy nem neki kellett a mentőt hívnia. A sokk hatása alatt nem tudott nyugodtan kommunikálni, így óriási könnyebbséget jelentett számára, hogy akadt valaki, aki helyette intézkedett. Gábor így viszonylagos nyugalommal tudott segítséget kérni, bár később ő maga is elmondta, mennyire megrázó élmény volt számára a történtek szemtanújának lenni. Mindeközben egy hölgy a 4 éves gyereket is szárnyai alá vette az édesanya engedélyével.
– Az egyik hölgy odajött, elterelte a kislányom figyelmét, beszélgetett vele, vízzel kínálta. Levették rólam a szülői terhet, így a férjemre tudtam koncentrálni, amíg a mentők megérkeztek, akik aztán megnyugtattak és a lányomhoz küldtek, hogy most már legyek újra anyuka, mert arra van szüksége a kislányomnak – mesélte.
Elmondta azt is, hogy a mentősök külön figyelmet szenteltek a kislányának:
- folyamatosan nyugtatták,
- és mindent úgy magyaráztak el, hogy azt egy négy éves gyermek is megértse.
A férfi azóta már jobban van
– Miután megkapta a diagnózist, pénteken már haza is engedték a férjemet – osztotta meg az örömhírt Szonja. Kiemelte, hogy ha baj van, Szolnokon akadnak emberek, akik azonnal segítenek, és ez most is bebizonyosodott. Gáborra, a mentősökre és arra a hölgyre, aki a kislányát megnyugtatta, mindig hálával gondol, hiszen azon a napon mindannyian megtették a tőlük telhető legtöbbet azért, hogy a család a lehető legkisebb sérülésekkel vészelje át a történteket.
– A kórházban is nagyon kedves volt mindenki. Én felmentem a nőgyógyászati ügyeletre, hogy nézzék meg a picit, hiszen kismama vagyok. A nővérek is kedvesek voltak, mondták, hogy menjek fel nyugodtan háztartási kekszet enni, mert már zárva volt a büfé. A neurológiai osztályon feküdt a férjem, ahol mindenki magas szintű szakmai tudással rendelkezik – zárta történetét a szolnoki édesanya.
