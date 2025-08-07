1 órája
Kiderült, mi áll a haditechnikai szakíró végrendeletében, egy jászsági alapítványt is örökösének nevezett meg
Szívszorító poszt jelent meg a Kutyákkal az Életért Alapítvány közösségi oldalán. Szabó Gábor, a jászberényi szervezet elnöke Sárhidai Gyula különleges és váratlanul érkezett adományáról számolt be. A megható történetet nem lehet könnyek nélkül olvasni.
Nem mindennapi, igazán szívbemarkoló történetet osztott meg közösségi oldalán a Kutyákkal az Életért Alapítvány. A jászberényi mentőkutyások figyelemre méltó, különleges adományt kaptak, melyet az egyik legismertebb magyar haditechnikai szakíró, néhai Sárhidai Gyula Rudolf (1945-2024) hagyott örökségként a szervezetre.
Mindenkit meghatott Sárhidai Gyula különleges adománya
Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke azt írta a szervezet közösségi oldalán, hogy néhai Sárhidai Gyula Rudolf hadtörténeti szakíró, a Tudományos Újságírók Klubjának tiszteletbeli tagja, a Haditechnika szerkesztőségének munkatársa végrendeletet hagyott hátra egy közjegyzői irodában. Ebben az állt, hogy vagyonát és ingóságait azokra hagyta, akiket életében is támogatott. Az író szervezetenként 1-1,5 millió forint közötti összegeket hagyott, összesen hét civil szervezetre. A fennmaradó pénzösszeg és muzeális értékű ingóságai örököseiként három múzeumot és egy további alapítványt jelölt meg – tudtuk meg a bejegyzésből.
Évekkel ezelőtt volt szerencsém beszélni Sárhidai úrral, aki sok-sok kérdést tett fel a Kutyákkal az Életért Alapítvány küldetéseivel, eredményeivel, támogatottságával kapcsolatban. Ő hívott fel telefonon és bevallom, fel sem merült bennem, hogy milyen szándék húzódik meg kérdései mögött. Szavaiból csak az elismerés és a nagyrabecsülés áradt, de nem árulta el, hogy mire készül.
– Sajnos nem volt alkalmunk méltóképpen megköszönni, hogy – miután életében többször és nagyon körültekintően leinformálta közhasznú tevékenységeinket – ilyen előrelátó lépést tervez. Megható és egyben felemelő érzés, hogy valaki élete alkonyán elrendezi mindazt, amit aktív korából hátrahagyott, hogy amiért élt, még egy utolsó emlékként megmaradjon mindazokban, akikkel kölcsönösen tisztelték egymást – ezekkel az érzelmes gondolatokkal emlékezett vissza Sárhidai Gyulára a jászberényi alapítvány elnöke.
Halála napjáig dolgozott a szakma mestere
Sárhidai Gyula a Haditechnika szerkesztőség munkatársa, számtalan haditechnikai kiadvány és cikk szerzője, társszerzője volt.
– E rendhagyó nekrológ egy különleges képességű, régi vágású műszaki szakemberről szól, aki civilként, doktori rendfokozat nélkül is többet tudott a haditechnika-történetről, mint azok többsége, akik ezt a tudományt kötelező tantárgyként tanulták. Sárhidai Gyula 1945. február 26-án született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Egy gyerekkori súlyos betegség következményei miatt nem léphetett katonai pályára, de a haditechnika iráni érdeklődése élete utolsó napjáig megmaradt – olvasható a Haditechnikai Intézet honlapján megjelent nekrológban, melyet Dr. Hajdú Ferenc írt a Haditechnika folyóirat számára. Sárhidai Gyula a Műegyetemen folytatta tanulmányait, de anyagi okok miatt azt félbe kellett hagynia és esti tagozaton tanult tovább. A Budapesti Vegyiművek Tervező Irodájában segédszerkesztőként dolgozott, miközben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola esti tagozatán okleveles gépgyártástechnológiai mérnök diplomát szerzett.
1974-ben került a Haditechnikai Intézetbe, ahol a Haditechnikai Szemle szerkesztője lett. Pályája során 1238 publikációja jelent meg, a teljesség igénye nélkül:
- a Haditechnika;
- az Asztronautikai Tájékoztató;
- a Hadtörténeti Közlemények;
- a Repülés;
- az Élet és Tudomány és a
- Műszaki Élet hasábjain.
Szerzőként, társszerzőként és lektorként 61 könyv készítésében vett részt.
Haditechnikai témájú könyveingenerációk nőttek fel – írta nekrológjában dr. Hajdú Ferenc, aki Sárhidai Gyulát a szakma mesterének nevezte, mert fényképek és műszaki rajzok alapján első látásra felismerte a XX. század első hat évtizedének repülőgéptípusait, hadihajóit, harcjárműveit, haditechnikai fejlesztéseit.
Az elismert haditechnikai szakíró 2009-ben tanácsosként vonult nyugdíjba, de még egy évtizeden keresztül aktív külsős tagja maradt a Haditechnika szerkesztőségének, melynek munkáját az utóbbi években lektorként segítette. Tevékenységét számos szakmai szervezet elismerésben részesítette. A Repüléstörténeti és Tudományi Könyvtár kuratóriumi elnökeként gondoskodott a hazai repüléstudománnyal kapcsolatos kötetek összegyűjtéséről és állományvédelméről. Sárhidai Gyula 2024. július 15-én hunyt el, halála napjáig dolgozott.
