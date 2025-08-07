Kiderült, mi áll a haditechnikai szakíró végrendeletében, egy jászsági alapítványt is örökösének nevezett meg

Nem mindennapi, igazán szívbemarkoló történetet osztott meg közösségi oldalán a Kutyákkal az Életért Alapítvány. A jászberényi mentőkutyások figyelemre méltó, különleges adományt kaptak, melyet az egyik legismertebb magyar haditechnikai szakíró, néhai Sárhidai Gyula Rudolf (1945-2024) hagyott örökségként a szervezetre.

Különleges adományról számolt be közösségi oldalán a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány, melyet Sárhidai Gyula a végrendeletében hagyott hátra számukra

Fotó: Archív / Pesti József

Mindenkit meghatott Sárhidai Gyula különleges adománya

Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke azt írta a szervezet közösségi oldalán, hogy néhai Sárhidai Gyula Rudolf hadtörténeti szakíró, a Tudományos Újságírók Klubjának tiszteletbeli tagja, a Haditechnika szerkesztőségének munkatársa végrendeletet hagyott hátra egy közjegyzői irodában. Ebben az állt, hogy vagyonát és ingóságait azokra hagyta, akiket életében is támogatott. Az író szervezetenként 1-1,5 millió forint közötti összegeket hagyott, összesen hét civil szervezetre. A fennmaradó pénzösszeg és muzeális értékű ingóságai örököseiként három múzeumot és egy további alapítványt jelölt meg – tudtuk meg a bejegyzésből.

Évekkel ezelőtt volt szerencsém beszélni Sárhidai úrral, aki sok-sok kérdést tett fel a Kutyákkal az Életért Alapítvány küldetéseivel, eredményeivel, támogatottságával kapcsolatban. Ő hívott fel telefonon és bevallom, fel sem merült bennem, hogy milyen szándék húzódik meg kérdései mögött. Szavaiból csak az elismerés és a nagyrabecsülés áradt, de nem árulta el, hogy mire készül.

– Sajnos nem volt alkalmunk méltóképpen megköszönni, hogy – miután életében többször és nagyon körültekintően leinformálta közhasznú tevékenységeinket – ilyen előrelátó lépést tervez. Megható és egyben felemelő érzés, hogy valaki élete alkonyán elrendezi mindazt, amit aktív korából hátrahagyott, hogy amiért élt, még egy utolsó emlékként megmaradjon mindazokban, akikkel kölcsönösen tisztelték egymást – ezekkel az érzelmes gondolatokkal emlékezett vissza Sárhidai Gyulára a jászberényi alapítvány elnöke.

Halála napjáig dolgozott a szakma mestere

Sárhidai Gyula a Haditechnika szerkesztőség munkatársa, számtalan haditechnikai kiadvány és cikk szerzője, társszerzője volt.