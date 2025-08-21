Átrepesztenek a záróvonalon és a szabályosan közlekedőket szidják a hírhedtté vált szakaszon

Több tábla jelzi a sebességkorlátozást Szolnok és Tószeg között. A veszélyesnek számító útszakaszon azonban még mindig vannak, akik „nem látják” ezeket a jelzéseket.

Forrás: Gyuricza Miklós polgármester Facebook-oldala

– Szolnok és Tószeg között a 40-es, 50-es és 60-as sebességkorlátozó táblát csak én látom, mindenki másnak láthatatlan?

Ezt a kérdést tette fel egy autós a közösségi oldalon, a Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók elnevezésű csoportban.

Felvetése arra utal, hogy még mindig vannak renitens autósok, akik úgy gondolják, rájuk nem vonatkozik a korlátozás.

Pedig érdemes óvatosan közlekedni arra, hiszen korábban rengeteg baleset történt a 4625-ös úton, a „Kutyagyár” és a Sasi-kanyar térségében.

Több helyen sebességkorlátozást vezettek be

Hosszas egyeztetések után módosult a forgalmi rend. Ahogy március végén hírportálunkon is beszámoltunk: Tószeg felől Szolnok irányába több sebességkorlátozó táblát helyeztek ki (köztük van 60-as és 40-es is) a szakemberek, sőt záróvonalat is felfestettek, így előzni sem lehet.

Megoszlottak a vélemények a témában

A facebookos felvetéssel kapcsolatban ismét sokan elmondták véleményüket.

Az emberek sietnek, idegesek, stresszesek, mindenki húzzon el előlük. Ez a mai világ

– írta egy válaszoló.

– Sokszor rosszabb és több rossz helyzet alakul itt abból, hogy hatvannal mennek végig, mintha végig engednem százzal az egész utat – vélekedett egy másik.

– Aki menni akar, menjen, csak ne veszélyeztessen senkit. Engem jobban zavar, hogy a Szolnok irányából jövök, fél méterre átjönnek a záróvonalon velem szemben a Sasi kanyarban, aztán kapkodva igyekeznek vissza a saját sávjukba... – írta egy harmadik posztoló.

Akadt, aki szerint hétközben nincs akkora veszély, de hétvégén olyan „hétvégisofőr-kavalkád” van, hogy érdemes fokozottan figyelni.

Egy jó autó és egy jó sofőr kell, és nem lesz baj

Egy hozzászóló azt írta, hogy véleménye szerint csak egy jó autó és egy jó sofőr kell.

– A balesetek többsége ugyanis ezek közül valamelyik vagy mindkettő hiánya miatt következik be. A sasi kanyar hatvannal, de száraz időben hetvennel is vehető, ha műszakilag jó az autó, utána Tószeg tábláig 90-100 simán belefér. A bicikliút átkelőnél figyelni kell és nem lesz baj – írta.