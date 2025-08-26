Eltűnt egy kamionos, hetek óta nem találják az óriási jármű sofőrjét

Az út mentén váratlan helyzetek alakulhatnak ki, főleg akkor, ha a hőmérséklet az egekbe szökik. Így történt a közelmúltban is, amikor egy férfi rosszul lett Kocsér és Tiszakécske között. Azt azonban nem gondolta volna, hogy a segítségnyújtás az utakon ritkaságnak számít – története legalábbis erről árulkodik...

A segítségnyújtás az utakon sokak számára nem természetes, pedig a jól meghozott döntés életet menthet

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Segítségnyújtás az utakon: rengetegen elmentek a férfi mellett

A Cegléd és környéke sebességmérés és útinform nyilvános közösségi csoportban osztotta meg történetét egy férfi. Elmondása szerint augusztusban biciklijével közlekedett Kocsér és Tiszakécske között, amikor hirtelen megszédült, és elesett az úton. Az esés mellett azonban egy újabb fájdalmas ténnyel kellett szembenéznie a forgalmas szakaszon: szinte mindenki közömbösen továbbhaladt, mintha nem is látták volna a segítségre szoruló férfit.

– Ha valaki rosszul van az úton, illő lenne megállni és segíteni az embertársainkon – emelte ki bejegyzésében a férfi. Hozzátette: körülbelül ötven autós haladt el mellette, akik segítségnyújtás helyett elfordították fejüket.

A hozzászólásokban többen is hasonló esetekről számoltak be, melyek szerint kevesen állnak meg segíteni a bajba jutott embertársaikon.

– Sajnos, a mai világban már nincs emberség, vagy nagyon ritka. Ha látják, hogy valaki fekszik az útszélén, még köpnek is egyet, hogy így járt... – fejtette ki véleményét egy térségi lakos.

Mégis akadt valaki, aki másként döntött

Bár több idő is eltelt úgy, hogy senki sem állt meg segíteni, végül egy kamionsofőr nem tudott szó nélkül elhajtani a bajba jutott ember mellett. Ő volt az, aki megállt az úton, érdeklődött a férfi állapota felől, és intézkedett, hogy időben érkezzen segítség. Igaz, azután nyomtalanul eltűnt, azóta se tudni, hol van és ki lehetett ő.

– Köszönöm szépen a kamionosnak a segítséget, valamint a tiszakécskei mentősöknek a gyors kiérkezést, azt, hogy beszállítottak a kecskeméti kórházba – fejezte ki háláját az önzetlen segítő, valamint a szakemberek felé.