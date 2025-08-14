1 órája
Válaszolt a szakhatóság, most úgy tűnik, hogy mégsem lesz sertéstelep Tiszaszőlősön
Kiderült, hogy mégis büdös lenne. Elutasították a Tiszaszőlősre tervezett sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének kérelmét.
Elutasította a Tiszaszőlős határába tervezett sertéstelep és az ahhoz kapcsolódó hígtrágyatároló egységes környezethasználati engedélyére benyújtott kérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – olvasható a hatóság honlapjára hétfőn feltöltött hirdetmények között. Mint a határozatban fogalmaztak, a tervezett tevékenységből eredő, becsült szagkoncentráció érintené Tiszaszőlős belterületét is, így megeshet, hogy a levegő bűzterhelése zavarná a helyieket.
Zavarná a helyieket a tiszaszőlősi sertéstelep
Mint hírportálunk beszámolt, júliusban tartottak közmeghallgatást Szolnokon, egy Tiszaszőlősre tervezett, ötezer férőhelyes sertéstelep okán. Helyiek petícióba is fogtak, tiltakozva a megkérdezésük nélkül kezdeményezett beruházás ellen. Az aláírók a tájékoztatás hiánya mellett a vélt természet- és légszennyezést kifogásolták, kiemelve, hogy egy ilyen telepnek nem üdülőövezet mellett volna a helye. A beruházó akkor úgy érvelt, a legmodernebb technológiát használnák, a várható bűz pedig nem érne messzebb ötszáz méternél. A benyújtott dokumentáció alapján szakhatóság megállapította, hogy a szagkoncentráció közel két kilométer lenne.
A határozat alapján a döntés nem végleges. Az ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnál lehet fellebbezni.
