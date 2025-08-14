3 órája
Utoljára emelkedett magasba a Magyar Honvédség egyik legismertebb alakja Szolnokon
Több mint három évtizednyi szolgálat után ma emelkedett a levegőbe utoljára katonai pilótaként az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egyik őrnagya. Somogyi Zoltán búcsúrepülését nem is akárhogyan tette meg.
Egy pilóta életében a búcsúrepülés éppoly meghatározó élmény, mint mikor először ül fedélzeten oktatójával – ezekkel a sorokkal nyitotta legújabb bejegyzését a MH Kiss József 86. Helikopterdandár. Az utóbbi időben számos katasztrófahelyzetről adtunk számot, melynél a dandár katonáit hívták segítségül, és hajtottak végre sikeres bevetést. Most ezúttal egy kedves eseményt idézünk fel sorainkkal: búcsúrepülését tette meg Somogyi Zoltán őrnagy.
Somogyi Zoltán őrnagy – egy élet a szolgálat jegyében
Csütörtökön egy különleges eseményről adott hírt az MH Kiss József 86. Helikopterdandár: 31 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult, így utolsó alkalommal szállt fel a levegőbe Somogyi Zoltán őrnagy, a hazai katonai repülés egyik ismert és elismert alakja.
Az őrnagy egy Zlin-242L típusú kiképzőgéppel tette meg búcsúrepülését. Nem is akárhogyan, szimbolikusan, mondhatni filmszerűen, utolsó útvonalára is egyik volt tanítványával indult egy kötelékben, akit anno ő vitt élete első repülésére.
4000 óra a levegőben, 3000 oktatóként
A számok önmagukért beszélnek: szolgálata alatt 4000 repült órát gyűjtött össze, melyből 3000 oktatóként. Az évek során pedig több típuson is szolgált: MI-8-as helikopteren, JAK-52-esen, Zlin-143 LSi-n, és végül a Zlin-242L-en.
Növendékei közül sokan ma is aktív szolgálatot látnak el a Magyar Honvédség kötelékében, nekik ő volt az, aki megmutatta, milyen érzés először a felhők közé szállni.
Nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúrepülésen vett részt Somogyi Zoltán őrnagyFotók: Angyalosi Andrea ftőrm. és Dévényi Veronika
Nőnek öltözve szerepel a körözési fotón a díler, nagy erőkkel keresik
Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt