Utoljára emelkedett magasba a Magyar Honvédség egyik legismertebb alakja Szolnokon

Egy pilóta életében a búcsúrepülés éppoly meghatározó élmény, mint mikor először ül fedélzeten oktatójával – ezekkel a sorokkal nyitotta legújabb bejegyzését a MH Kiss József 86. Helikopterdandár. Az utóbbi időben számos katasztrófahelyzetről adtunk számot, melynél a dandár katonáit hívták segítségül, és hajtottak végre sikeres bevetést. Most ezúttal egy kedves eseményt idézünk fel sorainkkal: búcsúrepülését tette meg Somogyi Zoltán őrnagy.

A búcsúrepülés után Kovács Krisztián ezredes személyesen adta át Somogyi Zoltán őrnagynak az emlékképet, amely ezt a napot örökre megőrzi majd számára

Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár hivatalos Facebook-oldala

Somogyi Zoltán őrnagy – egy élet a szolgálat jegyében

Csütörtökön egy különleges eseményről adott hírt az MH Kiss József 86. Helikopterdandár: 31 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult, így utolsó alkalommal szállt fel a levegőbe Somogyi Zoltán őrnagy, a hazai katonai repülés egyik ismert és elismert alakja.

Az őrnagy egy Zlin-242L típusú kiképzőgéppel tette meg búcsúrepülését. Nem is akárhogyan, szimbolikusan, mondhatni filmszerűen, utolsó útvonalára is egyik volt tanítványával indult egy kötelékben, akit anno ő vitt élete első repülésére.

4000 óra a levegőben, 3000 oktatóként

A számok önmagukért beszélnek: szolgálata alatt 4000 repült órát gyűjtött össze, melyből 3000 oktatóként. Az évek során pedig több típuson is szolgált: MI-8-as helikopteren, JAK-52-esen, Zlin-143 LSi-n, és végül a Zlin-242L-en.

Növendékei közül sokan ma is aktív szolgálatot látnak el a Magyar Honvédség kötelékében, nekik ő volt az, aki megmutatta, milyen érzés először a felhők közé szállni.