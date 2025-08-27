Fontos döntést hoztak: így változik jövő héttől az egyik jászkunsági termálfürdő működése

Fontos információ jelent meg a Tölgyes – A klasszik Strand és Kemping közösségi oldalán a jászapáti termálfürdő üzemeltetési rendjével kapcsolatban.

Szeptember első két hetében rövidebb nyitvatartási idővel, csökkentett jegyárakkal várja látogatóit a jászapáti strand

Fotó: Archív Illés Anita

Ennyi kedvezményt kínál a jegyárakból a strand

A főszezonhoz hasonlóan szeptember 1-től 14-ig továbbra is minden nap nyitva tart a strand, de rövidebb nyitvatartási idő lép életbe. Hétfőtől péntekig 12 és 18 óra között, szombaton és vasárnap 10 és 18 között várják a fürdőzőket – tájékoztatott közösségi oldalán a jászapáti strand. A rövidebb nyitvatartási idő miatt a jegyárakból 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. A medencekínálat változatlan marad, a fenti és lenti termálmedence, a pancsoló, a tanúszó- és a nagy úszómedence is üzemel majd. Az új nyitvatartás szeptember első két hetében lesz érvényes, szeptember második hetének üzemeltetési rendjéről két hét múlva adnak tájékoztatást.