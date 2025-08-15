Nem is gondolnánk, mely titkos összetevőtől lesz tökéletesen ropogós a sült szalonna

A bacon sokkal finomabb lesz, ha nem teszünk alá vajat vagy olajat. Helyette egy másik hozzávaló kell, amire valószínűleg nem is gondolnánk, de mégis isteni lesz tőle a sült szalonna.

Hogyan készítsünk tökéletes sült szalonnát? Egy egyszerű, de nagyszerű módszerrel

Forrás: MW-archív

A szalonna sokak kedvence reggelije, de remek más ételek mellé is. Sajnos készítés közben olykor odaég, vagy éppen rágós lesz. A Mindmegette.hu egy meglepően egyszerű módszert ajánl ezzel kapcsolatban, amivel minden alkalommal tökéletesre süthetjük a bacont, a szalonnát.

A hiba, amit sokan elkövetnek

– Sokan ösztönösen öntenek egy kis olajat vagy tesznek vajat a serpenyőbe, amikor bacont sütnek, hogy az ne égjen oda. Csakhogy a szalonna eleve zsíros hús, és sütés közben saját zsírját bőven kiengedi. Ha plusz zsiradékot adunk hozzá, az nemcsak felesleges, de el is rontja a végeredményt: a szalonna nehéz lesz, nem lesz ropogós, helyette inkább gumis állagot kapunk – részletezi a gasztroportál cikke.

Víz, mint titkos hozzávaló?

Az írás további részében egy egyszerű módszerről olvashatunk. Ez pedig nem más, mint a Just One Donna alapítója, Donna Urso, gasztroblogger trükkje.

– A legjobb szalonna elkészítéséhez nincs szükség drága alapanyagokra – csak egy kevés vízre. Bár elsőre furcsán hangzik, a víz segít abban, hogy a szalonna lassan, egyenletesen süljön át. A gőz finoman kiolvasztja a zsírt, így elkerülhetjük, hogy a szalonna széle megégjen, a közepe pedig nyers, rágós maradjon – tolmácsolják a nagyszerű praktikát.

Ropogósabb és az olaj sem fröcsög

Mint írják: a vízzel sütött szalonna nemcsak ízletesebb, de ropogósabb is lesz, hiszen a saját zsírjában sül meg lassan, minden oldalról. Ráadásul így jóval kevésbé kell aggódnunk a fröcskölő forró olaj miatt – a főzés biztonságosabb, a konyha pedig tisztább marad.

Így készül a sült szalonna

Hozzávalók:

szalonnaszeletek;

egy kevés víz.

Elkészítés:

Tegyük a szalonnát egy hideg serpenyőbe. Öntsünk rá egy kevés vizet – csak annyit, hogy éppen ne lepje el a szalonnát. Közepes lángon süssük a szalonnát, amíg a víz elpárolog. Ezután hagyjuk, hogy a szalonna a saját zsírjában süljön ropogósra. Ezzel az egyszerű trükkel a reggeli szalonna minden alkalommal tökéletes lesz: kívül ropogós, belül omlós – és nem kell utána fél konyhát kitakarítani.