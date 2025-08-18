Vizes kaland a Tiszán: újra megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon

A szabadstrandig csorgott a SUP felvonulás

A résztvevők a Tisza-Zagyva torkolat evezős stégén gyülekeztek délután négykor és kicsivel fél öt előtt nekivágtak a tiszai hullámoknak. Együtt eveztek a szabadstrandig. Aki teljesítette a távot, egy üdítőt kapott a szabadstrand Ebihal büféjében és egy nyereményjátékon is részt vehetett.

Az eseményt először 2023-ban rendezte meg a városüzemeltetés azzal a szándékkal, hogy összehozza az SUPozás rajongóit egy közös kis evezésre. Az első év sikere után tavaly és idén is megrendezték. A tervek szerint a hagyomány jövőre is folytatódik.