Vizes kaland a Tiszán: újra megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon
Deszkára pattantak és együtt eveztek. Ismét megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon.
Vasárnap délután SUP felvonulást tartottak Szolnokon. Állószörfösök eveztek a Tiszán.
Fedezd fel a vízi élmények világát a Tiszán! Így invitálták a kikapcsolódni vágyókat a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. illetékesei. A társaság immár harmadszor rendezte meg a SUP-ra fel Szolnok programját.
SUP felvonulás SzolnokonFotók: Nagy Balázs
A szabadstrandig csorgott a SUP felvonulás
A résztvevők a Tisza-Zagyva torkolat evezős stégén gyülekeztek délután négykor és kicsivel fél öt előtt nekivágtak a tiszai hullámoknak. Együtt eveztek a szabadstrandig. Aki teljesítette a távot, egy üdítőt kapott a szabadstrand Ebihal büféjében és egy nyereményjátékon is részt vehetett.
Az eseményt először 2023-ban rendezte meg a városüzemeltetés azzal a szándékkal, hogy összehozza az SUPozás rajongóit egy közös kis evezésre. Az első év sikere után tavaly és idén is megrendezték. A tervek szerint a hagyomány jövőre is folytatódik.