2 órája
Vajon látunk-e vasárnap dínót a Tiszán? Idén is elstartol a SUP-ra fel Szolnok!
Az előző évekhez hasonlóan idén is várják a népszerű vízisport rajongóit a Tiszán egy közös élményre. A SUP-ra fel Szolnok – 950 másodperc a Tiszán elnevezésű program keretében Szolnok 950. „születésnapja” tiszteletére pontosan 950 másodperc alatt tervezik végrehajtani a kijelölt távot a szervezők. Idén vajon lesz-e dinoszaurusz és unikornis az indulók között?
Augusztus 17-én, azaz vasárnap forgalmasabb – és az elmúlt évek tapasztalatát tekintve valószínűleg látványosabb – lesz a Tisza a szokásosnál. Délután 16 órától startol a SUP-ra fel Szolnok – 950 másodperc a Tiszán! nevű program, melyet az előző évekhez hasonlóan idén is a Szolnoki Élménysziget szervez a népszerű szabadidős vízi-sport kedvelőinek.
SUP-ra FEL Szolnok – 950 másodperc a Tiszán – idén vajon ki lesz a legextrémebb?
Az állószörf örömeinek való hódoláson túl ezúttal más apropója is van a rendezvénynek: ebben az évben Szolnok város 950 éves fennállását ünnepeljük, így most a program is erre reflektál: a résztvevők a tervek szerint a Tisza-Zagyva torkolattól 950 másodperc – vagyis szűk 16 perc – alatt fognak elcsorogni a Szolnoki Szabadstrandig.
Az eseményt először 2023-ban rendezte meg a Szolnoki Városüzemeltetés azzal a szándékkal, hogy összehozza az SUPozás rajongóit egy kis közös evezésre. Az első év sikere után tavaly is megrendezték és most augusztus 17-én 16 órától ismét várják az érdeklődőket a Tisza-Zagyva torkolatnál. A szervezők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a saját SUP és felszerelés mellett a mentőmellény viselése kötelező – hiszen a legfontosabb mindig a biztonság!