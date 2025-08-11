Vajon látunk-e vasárnap dínót a Tiszán? Idén is elstartol a SUP-ra fel Szolnok!

Augusztus 17-én, azaz vasárnap forgalmasabb – és az elmúlt évek tapasztalatát tekintve valószínűleg látványosabb – lesz a Tisza a szokásosnál. Délután 16 órától startol a SUP-ra fel Szolnok – 950 másodperc a Tiszán! nevű program, melyet az előző évekhez hasonlóan idén is a Szolnoki Élménysziget szervez a népszerű szabadidős vízi-sport kedvelőinek.

A SUP-ra fel Szolnok! legelső rendezvényén egy unikornis és egy dínó is szörfre szállt. Idén vajon ki lesz a legextrémebb figura?

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra / Forrás: archív

SUP-ra FEL Szolnok – 950 másodperc a Tiszán – idén vajon ki lesz a legextrémebb?

Az állószörf örömeinek való hódoláson túl ezúttal más apropója is van a rendezvénynek: ebben az évben Szolnok város 950 éves fennállását ünnepeljük, így most a program is erre reflektál: a résztvevők a tervek szerint a Tisza-Zagyva torkolattól 950 másodperc – vagyis szűk 16 perc – alatt fognak elcsorogni a Szolnoki Szabadstrandig.

Az eseményt először 2023-ban rendezte meg a Szolnoki Városüzemeltetés azzal a szándékkal, hogy összehozza az SUPozás rajongóit egy kis közös evezésre. Az első év sikere után tavaly is megrendezték és most augusztus 17-én 16 órától ismét várják az érdeklődőket a Tisza-Zagyva torkolatnál. A szervezők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a saját SUP és felszerelés mellett a mentőmellény viselése kötelező – hiszen a legfontosabb mindig a biztonság!