Friss levegőn aktívan: szabadtéri mozgásformák két személyi edző ajánlásával

A nyári napok forróságában sokan érzik úgy, hogy nehezebb időt vagy motivációt találni a rendszeres sportolásra. Ezért most elhoztunk néhány szabadban végezhető mozgásformát, melyek nemcsak felfrissítenek, hanem élménnyé is teszik az edzést. A tippek Kovács Dominika személyi edzőtől és a FITatHome kitalálójától, Bozsóné Groholy Andreától érkeznek.

A szabadban végezhető mozgásformák könnyen beilleszthetők a hétköznapokba

Fotó: Vendel Lajos

Szabadban végezhető mozgásformák

Bár Dominika többnyire konditeremben edz, mert ott tudatosan és célzottan formálhatja izomzatát, a szabadtéri mozgás erejében és annak jótékony mentális hatásaiban is erősen hisz.

– A szabadban való mozgás, legyen az séta, túra vagy csak egy kis átmozgatás egy parkban, rengeteget segít a stressz levezetésében. Többször, ha fejben kicsit le vagyok merülve, akkor én is elmegyek egy közeli túrára, és már az első fél óra után érzem, hogy tisztábban tudok gondolkodni – fogalmazta meg Kovács Dominika saját álláspontját. Hozzátette: ezek a könnyed mozgások nem helyettesítik az edzőtermi sportolást, de nagyon jó kiegészítést jelentenek, főleg a nyár végén, amikor még kellemes az idő.

A személyi edző több olyan mozgásformát is javasol, amelyek nem járnak nagy fizikai megterheléssel, kímélik az ízületeket, mégis átmozgatják a testet.

Tempós séta: naponta 30 percet javasol a reggeli vagy esti órákban, egy árnyékosabb parkban.

Nordic walking: ezzel jobban bevonható a felsőtest is a mozgásba.

Szabadtéri jóga vagy gerinctorna: nyújt, mobilizál, és mentálisan is jótékony hatású.

Kerékpározás sík terepen: ha nincs ízületi panasz, a szakember szerint ez is kímélő és élvezetes lehet.

Túrázás és kirándulás: nem kell hegymászásra gondolni, már egy erdei séta is nagyon jót tesz.

Nem mindegy, hogy ki végzi a gyakorlatokat

Mindkét szakember kiemelte, hogy nagyon fontos a mozogni vágyók egyéni állapota is. A FITatHome kitalálója szerint a szabadtéri mozgásformák kiválasztásánál nem mindegy, kiknek szánjuk az edzést. Más szempontok érvényesek egy kismamánál, egy túlsúlyos férfinál, egy gyermeknél, egy egészséges felnőttnél vagy egy betegséggel élő személynél.