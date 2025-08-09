49 perce
Friss levegőn aktívan: szabadtéri mozgásformák két személyi edző ajánlásával
A nyár a szabadságról, a hosszú nappalokról és a napsütésről szól. Ilyenkor minden adott ahhoz, hogy kilépjünk a négy fal közül, és a friss levegőn mozogjunk. Legyen szó egy könnyed sétáról, egy lendületes futásról vagy egy vidám közös játékról gyermekekkel, a szabadban végezhető mozgás nemcsak a testünket, de a lelkünket is feltölti energiával.
A nyári napok forróságában sokan érzik úgy, hogy nehezebb időt vagy motivációt találni a rendszeres sportolásra. Ezért most elhoztunk néhány szabadban végezhető mozgásformát, melyek nemcsak felfrissítenek, hanem élménnyé is teszik az edzést. A tippek Kovács Dominika személyi edzőtől és a FITatHome kitalálójától, Bozsóné Groholy Andreától érkeznek.
Szabadban végezhető mozgásformák
Bár Dominika többnyire konditeremben edz, mert ott tudatosan és célzottan formálhatja izomzatát, a szabadtéri mozgás erejében és annak jótékony mentális hatásaiban is erősen hisz.
– A szabadban való mozgás, legyen az séta, túra vagy csak egy kis átmozgatás egy parkban, rengeteget segít a stressz levezetésében. Többször, ha fejben kicsit le vagyok merülve, akkor én is elmegyek egy közeli túrára, és már az első fél óra után érzem, hogy tisztábban tudok gondolkodni – fogalmazta meg Kovács Dominika saját álláspontját. Hozzátette: ezek a könnyed mozgások nem helyettesítik az edzőtermi sportolást, de nagyon jó kiegészítést jelentenek, főleg a nyár végén, amikor még kellemes az idő.
A személyi edző több olyan mozgásformát is javasol, amelyek nem járnak nagy fizikai megterheléssel, kímélik az ízületeket, mégis átmozgatják a testet.
- Tempós séta: naponta 30 percet javasol a reggeli vagy esti órákban, egy árnyékosabb parkban.
- Nordic walking: ezzel jobban bevonható a felsőtest is a mozgásba.
- Szabadtéri jóga vagy gerinctorna: nyújt, mobilizál, és mentálisan is jótékony hatású.
- Kerékpározás sík terepen: ha nincs ízületi panasz, a szakember szerint ez is kímélő és élvezetes lehet.
- Túrázás és kirándulás: nem kell hegymászásra gondolni, már egy erdei séta is nagyon jót tesz.
Nem mindegy, hogy ki végzi a gyakorlatokat
Mindkét szakember kiemelte, hogy nagyon fontos a mozogni vágyók egyéni állapota is. A FITatHome kitalálója szerint a szabadtéri mozgásformák kiválasztásánál nem mindegy, kiknek szánjuk az edzést. Más szempontok érvényesek egy kismamánál, egy túlsúlyos férfinál, egy gyermeknél, egy egészséges felnőttnél vagy egy betegséggel élő személynél.
Andrea úgy véli, mindenki a saját élethelyzete és lehetőségei alapján választhatja meg, milyen szabadtéri mozgásformát végez. Példaként mesélte el, hogy nemrég, amikor kislányával a játszótéren volt, egy anyukát látott, akinek kisfia a homokozóban játszott, miközben ő egy kisbabát tologatott a babakocsiban, és mellette tornagyakorlatokat végzett. Szerinte ez jól tükrözi, hogy a szabadban végzett mozgás akár a mindennapi életbe is könnyedén beilleszthető.
Az édesanyákat különösen bátorítja: ne legyenek szégyenlősek, egyre többen legyenek aktívak!
Irány a természet!
– A családok együtt elmehetnek kirándulni, túrázni, akár, hogyha a gyerekeknek van már kis bicikli vagy motor, akkor együtt kimehetnek a szabadba, és aktívan el tudják tölteni esetleg a délutánt. De ott van a strand lehetősége is, akár nyílt víz, vagy ugye tavi, ami mondjuk ingyenes is lehet, és jó megoldásnak bizonyulhat – osztotta meg tanácsait Andrea hírportálunkkal.
A szakember szerint azok is könnyedén a szabadba vihetik az edzésüket, akik eddig főként otthon mozogtak. Ha például van egy kedvenc YouTube-csatornájuk, egyszerűen kivihetik a telefont, és egy árnyékos, nem túl meleg helyen ugyanúgy követhetik az online edzésprogramot, mint bent. Hozzátette, hogy az időpont megválasztása is fontos: a kora reggeli vagy késő délutáni órák gyakran ideálisabbak, hiszen ilyenkor elviselhetőbb a hőmérséklet.
– Mindenki mozogjon, mert mozogni jó. Addig tegyük, amíg lehetőségünk van rá, hiszen ez egy ajándék mindannyiunk számára – hangsúlyozta.
