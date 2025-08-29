augusztus 29., péntek

Díjazták a vízügyeseket

2 órája

Főigazgatói elismerést érdemelt a két jászkunsági szakember munkája

Címkék#Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság#elismerés#Kötivízig

Értékelték a kiemelkedő és példamutató munkát. Jászkunsági vízügyi szakembereket is díjaztak a közelmúltbeli állami ünnepen. Mutatjuk, kik kaptak szakmai elismerést.

Rimóczi Ágnes

Szakmai elismerést vehettek át Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai a napokban.

szakmai elismerés Kötivízig
Szakmai elismerést vehetett át a Kötivízig két kollégája. A képen Lovas Attila, igazgató (középen) társaságában láthatók a kitüntetettek
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

– Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója kiemelkedő és példamutató szakmai munkája elismeréséül két kollégánkat is kitüntette – adta hírül a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

Ők kaptak szakmai elismerést

Bejegyzésük szerint Fodorné Mészáros Tünde, az igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálatának kiemelt műszaki referense és Lipták János, a Szolnoki szakaszmérnökség helyettes vezetője egyaránt Főigazgatói oklevelet vehetett át Láng Istvántól az augusztus 25-én, Siófokon rendezett ágazati ünnepségen.

 

