2 órája
Főigazgatói elismerést érdemelt a két jászkunsági szakember munkája
Értékelték a kiemelkedő és példamutató munkát. Jászkunsági vízügyi szakembereket is díjaztak a közelmúltbeli állami ünnepen. Mutatjuk, kik kaptak szakmai elismerést.
Szakmai elismerést vehettek át Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai a napokban.
– Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója kiemelkedő és példamutató szakmai munkája elismeréséül két kollégánkat is kitüntette – adta hírül a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
Ők kaptak szakmai elismerést
Bejegyzésük szerint Fodorné Mészáros Tünde, az igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálatának kiemelt műszaki referense és Lipták János, a Szolnoki szakaszmérnökség helyettes vezetője egyaránt Főigazgatói oklevelet vehetett át Láng Istvántól az augusztus 25-én, Siófokon rendezett ágazati ünnepségen.
Kiderült, mit rejtenek a gyerekeknek adományozott csomagok – galériával, videóval
Lakásfoglaló jelent meg az utcában, a szomszédok segítséget kértek