Szamos Miklós emlékére – Rákóczifalva gyászolja híres szülöttét

Életének 78. évében elhunyt Szamos Miklós, a budai Várban működő legendás Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa – számolt be róla a Népszava, a hírt a Magyar Nemzet is megerősítette. Az okleveles közgazda és cukrászmester halálhíre nemcsak a budapesti vendéglátás világában keltett megdöbbenést, hanem Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, hiszen Szamos Miklós a megye déli részén fekvő Rákóczifalván született 1946. december 5-én.

Szamos Miklós cukrászt szülővárosa, Rákóczifalva is gyászolja

Fotó: MTI/Jászai Csaba

Szamos Miklós cukrászmester halálhíre megrázta a szakmát

A várossá vált település jelenlegi polgármestere, dr. Túróczi Imre megkeresésünkre elmondta:

Rettentően sajnáljuk településünk neves szülöttének halálát, akit most szülővárosa gyászolja.

Mint megtudtuk, Szamos Miklós korán elkerült Rákóczifalváról, majd a későbbiekben Szolnokon is dolgozott a gazdasági szférában, ám cukrászmesterként már nem kötődött szorosan egyik jászkunsági településhez sem. Mégis, életútját sokan figyelemmel kísérték a megyében, hiszen neve mára összeforrt a hagyományőrző magyar cukrászat egyik legnevesebb intézményével.

Szamos Miklós 1987-ben alapította első saját vállalkozású cukrászdáját családjával közösen, Marcipán néven. Az édesapjával, Szamos Mátyással együtt az 1960-as években kezdték el a kézzel készített marcipán tortadíszek gyártását. Elindították a Párisi utcai üzletet, megismertetve a nagyközönséget a különleges bon-bonokkal. Később megvásárolta és felújította a Ruszwurm és a Korona Cukrászdákat, illetve megnyitotta a Szamos Cukrászdát Budaörsön. Az üzemeltetése alatt működő cukrászdákban minden termék elkészítése a klasszikus cukrászat szabályai szerint történt, figyelembe véve a korszerű táplálkozás követelményeit – számolt be róla részletesen a Mindmegette.hu

A Ruszwurm Cukrászda 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás-templom szomszédságában – egészen most szerdáig. Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm által használt ingatlanokat, ezzel pontot téve egy több mint másfél évtizede húzódó jogvita végére.