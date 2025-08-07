11 perce
Szamos Miklós emlékére – Rákóczifalva gyászolja híres szülöttét
Gyászol a hazai cukrásztársadalom és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyaránt. Elhunyt Szamos Miklós, a budavári Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, Rákóczifalva híres szülötte.
Életének 78. évében elhunyt Szamos Miklós, a budai Várban működő legendás Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa – számolt be róla a Népszava, a hírt a Magyar Nemzet is megerősítette. Az okleveles közgazda és cukrászmester halálhíre nemcsak a budapesti vendéglátás világában keltett megdöbbenést, hanem Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is, hiszen Szamos Miklós a megye déli részén fekvő Rákóczifalván született 1946. december 5-én.
Szamos Miklós cukrászmester halálhíre megrázta a szakmát
A várossá vált település jelenlegi polgármestere, dr. Túróczi Imre megkeresésünkre elmondta:
Rettentően sajnáljuk településünk neves szülöttének halálát, akit most szülővárosa gyászolja.
Mint megtudtuk, Szamos Miklós korán elkerült Rákóczifalváról, majd a későbbiekben Szolnokon is dolgozott a gazdasági szférában, ám cukrászmesterként már nem kötődött szorosan egyik jászkunsági településhez sem. Mégis, életútját sokan figyelemmel kísérték a megyében, hiszen neve mára összeforrt a hagyományőrző magyar cukrászat egyik legnevesebb intézményével.
Szamos Miklós 1987-ben alapította első saját vállalkozású cukrászdáját családjával közösen, Marcipán néven. Az édesapjával, Szamos Mátyással együtt az 1960-as években kezdték el a kézzel készített marcipán tortadíszek gyártását. Elindították a Párisi utcai üzletet, megismertetve a nagyközönséget a különleges bon-bonokkal. Később megvásárolta és felújította a Ruszwurm és a Korona Cukrászdákat, illetve megnyitotta a Szamos Cukrászdát Budaörsön. Az üzemeltetése alatt működő cukrászdákban minden termék elkészítése a klasszikus cukrászat szabályai szerint történt, figyelembe véve a korszerű táplálkozás követelményeit – számolt be róla részletesen a Mindmegette.hu
A Ruszwurm Cukrászda 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás-templom szomszédságában – egészen most szerdáig. Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm által használt ingatlanokat, ezzel pontot téve egy több mint másfél évtizede húzódó jogvita végére.
A cukrászda jövője tavaly került veszélybe, amikor a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta személyes és pénzügyi konfliktusokra hivatkozva bezáratná a vendéglátóhelyet. Ezzel szemben a jelenlegi városvezetés, élén Böröcz Lászlóval, segítséget ajánlott a Ruszwurm üzemeltetőinek. A polgármester elmondása szerint két opcióról tárgyaltak a cég ügyvezetőjével, többek között arról is, hogy az önkormányzat átvenné az üzemeltetést. Az ajánlatra azonban nem érkezett válasz.
A helyzet tovább bonyolódott, amikor Szamos Miklós nyilvánosan is azzal vádolta meg V. Naszályi Mártát, hogy az önkormányzati választások előtt anyagi támogatást, „védelmi pénzt” követelt tőle azért, hogy megtarthassa üzleteit. A vesztegetési kísérletben állítólag 20–30 millió forintot kért az akkori polgármester – ezért Szamos Miklós pert is indított ellene.
Szamos Miklós halálával egy, a magyar cukrászatot szenvedéllyel képviselő életpálya ért véget. Bár szakmai munkája Budapesten teljesedett ki, szülővárosában és a megyében is büszkén tekintenek rá mint jászkunsági származású, országos hírű mestercukrászra.
