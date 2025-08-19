Rejtélyes feliratok hozták lázba a szolnoki belváros járókelőit, teli lett velük az egyik utca

Nem mindennapi dologra figyelhettek fel azok, akik Szolnokon sétálva a Szapáry utca járdáját figyelték...

Mit jelentenek a feliratok a Szapáry utca kövezetén? Ez foglalkoztat néhány járókelőt

Forrás: Szolnokon Hallottam Nyilvános csoport Facebook-oldal

Valaki nem tudja véletlenül, hogy miért vannak ilyen kiírások a Szapáryn? Ezt a kérdést tette fel valaki a Szolnokon hallottam nyilvános csoportban a Facebookon. A kérdésére többen is válaszoltak, a tájékoztatás szerint a feliratoknak az államalapítás ünnepén megrendezett programokhoz van köze.

– A rendezvény árusainak neveit írták fel – kommentálta egy olvasó a bejegyzést.

A Szapáry utca lesz az egyik helyszín

Nagy valószínűséggel igaza van a posztolónak, hiszen már most készülnek a Szent István napi ünnepségre, melynek egyik helyszíne idén a Szapáry utca lesz.

Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, útlezárásokra és forgalmirend-változásokra számíthatnak a közlekedők az ünnephez kapcsolódóan. Már augusztus 18-tól lesznek korlátozások, többek között az említett utcában is.