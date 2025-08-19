augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nevek a járdán

2 órája

Rejtélyes feliratok hozták lázba a szolnoki belváros járókelőit, teli lett velük az egyik utca

Címkék#Szapáry utca#felirat#program#járda

Szokatlan dolog történt. Feliratok jelentek meg a járdán Szolnokon a Szapáry utca egyes részein. A közösségi oldalon arra keresnek választ néhányan, mit jelentenek a krétával írt jelzések.

Szoljon.hu

Nem mindennapi dologra figyelhettek fel azok, akik Szolnokon sétálva a Szapáry utca járdáját figyelték...

Szapáry utca felirat
Mit jelentenek a feliratok a Szapáry utca kövezetén? Ez foglalkoztat néhány járókelőt
Forrás: Szolnokon Hallottam Nyilvános csoport Facebook-oldal

Valaki nem tudja véletlenül, hogy miért vannak ilyen kiírások a Szapáryn? Ezt a kérdést tette fel valaki a Szolnokon hallottam nyilvános csoportban a Facebookon. A kérdésére többen is válaszoltak, a tájékoztatás szerint a feliratoknak az államalapítás ünnepén megrendezett programokhoz van köze.
 – A rendezvény árusainak neveit írták fel – kommentálta egy olvasó a bejegyzést.

A Szapáry utca lesz az egyik helyszín

Nagy valószínűséggel igaza van a posztolónak, hiszen már most készülnek a Szent István napi ünnepségre, melynek egyik helyszíne idén a Szapáry utca lesz.

Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, útlezárásokra és forgalmirend-változásokra számíthatnak a közlekedők az ünnephez kapcsolódóan. Már augusztus 18-tól lesznek korlátozások, többek között az említett utcában is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu