Felújították a járási székhely egyik leghosszabb utcáját

Az egyik leghosszabb utcája újult meg a járási székhelynek. Új burkolatot kapott a Széchenyi kert Tiszafüreden.

Rózsa Róbert

Teljes hosszában megújult a Széchenyi kert Tiszafüreden – jelentette be közösségi oldalán a település polgármestere. Ujvári Imre közösségi oldalán azt írta, a Széchenyi kert Tiszafüred egyik leghosszabb és a legváltozatosabb domborzati adottság utcája, amelyet évről évre, anyagi lehetőségeik szerint fejlesztettek. Most a maradék 200 méteres rész megújításával a teljes két kilométeres szakaszon kapott a földes, murvás felület helyett immár martaszfaltos utat – közölte a városvezető.

Széchenyi kert Tiszafüred, út, utca, Tiszafüred
Megújult a Széchenyi kert Tiszafüreden
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Megújult a Széchenyi kert Tiszafüreden

Emlékeztetett, tavaly a Széchenyi kertbe csatlakozó Őrhalom utca is martaszfaltos burkolatot kapott, amely a tapasztaltok szerint tartósabb, mint a korábbi murvás felület. Mint a polgármester írta, a keskeny, kacskaringós utcában sok a gazdátlan porta, de az utóbbi időben ezen a téren is látványos javulás tapasztalható a hivatal írásbeli felszólításainak köszönhetően.

 

