Reggelre rossz szagú anyag árasztotta el a kerteket, egyenesen a földből tört fel – galériával

Nem lehet kellemes, ha az udvarunkban feltör a szennyvíz. Egy újszászi utcában néhány lakó ezt az utóbbi időben többször is megtapasztalta.

Újszász egyik utcájában már többször elöntötte a szennyvíz a kerteket

Fotó: Mészáros János

Egy hét alatt háromszor tört fel a szennyvíz

A szőlőt és a virágokat sem kímélte, folyt, amerre tudott. Bálint Gézáné kertjében nem egyszer tört már fel a szennyvíz, ami elöntötte a kertet.

– Hiába van a visszacsapó szelep, mit sem ér. A szennyvíz azt is elnyomja, néhány nap alatt többször is elöntötte a kertemet – mesélte el a nyugdíjas asszony, aki az Akácfa utcában él. A ház, a telek nem messze van a szennyvízátemelő teleptől. Ki tudja, ennek van-e köze a történtekhez.

Kicserélték a földet, aztán újra jött a baj

Elmesélte, hogy a minap munkások cserélték ki a szennyvízzel átitatott földet, előtte pedig már többször fertőtlenítettek.

– Alighogy végeztek, ismét elkezdett csobogni a szennyvíz a csövön lévő nyílásból – panaszolta.

Nem ő az egyetlen, aki ezzel küzd. Kicsit arrébb lakó szomszédainál is folyt már ki a szenny, ők a fürdőszobát és a vécét alig merik már használni.

Az utca érintett lakói nem tudják, mivel is állnak szemben.

Kérdésekkel fordultunk a szolgáltatóhoz

A többször előforduló kellemetlen esettel kapcsolatban megkerestük a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t. Amint válasz érkezik az illetékes szolgáltatótól, hírportálunkon visszatérünk a témára.