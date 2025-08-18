Szezonális kedvenc: ezért kerüljön szilva mindenképp a kosarába

Még javában tombol a gyümölcsök szezonja, és ilyenkor érdemes az éppen aktuális finomságokat helyezni a kosárba. A mostani szezonális gyümölcsök kínálatából különösen a szilva emelkedik ki, nemcsak zamatos íze, hanem jótékony hatásai miatt is. Fontosságáról Futó Sára táplálkozási tanácsadó mesélt hírportálunknak.

Szezonális gyümölcsök: érdemes a szilvát is becsempészni a hétköznapokba

Forrás: MW Archív

Szezonális gyümölcsök: szilva a fókuszban

Futó Sára, az ÉtrendM megálmodója gyakran foglalkozik olyan egyszerűen és könnyen elérhető ételekkel, amelyek egészséges megoldásként szolgálhatnak a mindennapokban. Mint mondta, a szezonális gyümölcsök különösen értékesek ebből a szempontból.

– A szezonális gyümölcsök amellett, hogy több vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst tartalmaznak, sokkal természetesebbek is, hiszen ezek kevesebb vegyszerrel vannak kezelve és nincsenek utóérlelve vagy tartósítva. Szezonban ráadásul kedvezőbb áron juthatunk hozzájuk, hiszen bőven van belőlük a piacokon. Ilyen szezonális gyümölcs most a szilva, a barack, a füge, a dinnye, a szőlő vagy az alma – mesélte a szakember.

Kiemelte továbbá, hogy a hazai termékek vásárlásával a magyar gazdákat is támogathatjuk.

Érdemes beépíteni a táplálkozásba

Sára elmondta, hogy a szilva igazi tápanyagforrás, hiszen C-vitamin-tartalma támogatja az immunrendszert és a bőr kollagéntermelését, K-vitaminja a csontok és a normál véralvadás egészségét segíti, káliumban való gazdagsága pedig hozzájárulhat a megfelelő vérnyomáshoz és szívműködéshez. Antioxidánsai emellett védelmet nyújtanak a sejteknek az oxidatív károsodás ellen. A tévhitekkel ellentétben ráadásul nincs erős hashajtó hatása sem.

– Szerintem az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a szilva minden formában erős hashajtó hatású. Ez a hatás maximum az aszalt változatra lehet igaz, és itt is inkább nagyobb mennyiségben, mert abban sok a rost és a szorbit nevű természetes cukoralkohol, ami fokozhatja a bélmozgást. Sokan emiatt kerülik a szilvát, pedig a friss szilva mértékletes fogyasztása nem okoz problémát sőt, kifejezetten támogatja az emésztést – emelte ki az ÉtrendM megálmodója.