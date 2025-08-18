1 órája
Szezonális kedvenc: ezért kerüljön szilva mindenképp a kosarába
A friss, helyben termett gyümölcsök nemcsak finomak, hanem a szervezet számára is értékes tápanyagforrásokat tartalmaznak. Egy táplálkozási szakember szerint, érdemes a szezonális gyümölcsök közül válogatni.
Még javában tombol a gyümölcsök szezonja, és ilyenkor érdemes az éppen aktuális finomságokat helyezni a kosárba. A mostani szezonális gyümölcsök kínálatából különösen a szilva emelkedik ki, nemcsak zamatos íze, hanem jótékony hatásai miatt is. Fontosságáról Futó Sára táplálkozási tanácsadó mesélt hírportálunknak.
Szezonális gyümölcsök: szilva a fókuszban
Futó Sára, az ÉtrendM megálmodója gyakran foglalkozik olyan egyszerűen és könnyen elérhető ételekkel, amelyek egészséges megoldásként szolgálhatnak a mindennapokban. Mint mondta, a szezonális gyümölcsök különösen értékesek ebből a szempontból.
– A szezonális gyümölcsök amellett, hogy több vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst tartalmaznak, sokkal természetesebbek is, hiszen ezek kevesebb vegyszerrel vannak kezelve és nincsenek utóérlelve vagy tartósítva. Szezonban ráadásul kedvezőbb áron juthatunk hozzájuk, hiszen bőven van belőlük a piacokon. Ilyen szezonális gyümölcs most a szilva, a barack, a füge, a dinnye, a szőlő vagy az alma – mesélte a szakember.
Kiemelte továbbá, hogy a hazai termékek vásárlásával a magyar gazdákat is támogathatjuk.
Érdemes beépíteni a táplálkozásba
Sára elmondta, hogy a szilva igazi tápanyagforrás, hiszen C-vitamin-tartalma támogatja az immunrendszert és a bőr kollagéntermelését, K-vitaminja a csontok és a normál véralvadás egészségét segíti, káliumban való gazdagsága pedig hozzájárulhat a megfelelő vérnyomáshoz és szívműködéshez. Antioxidánsai emellett védelmet nyújtanak a sejteknek az oxidatív károsodás ellen. A tévhitekkel ellentétben ráadásul nincs erős hashajtó hatása sem.
– Szerintem az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a szilva minden formában erős hashajtó hatású. Ez a hatás maximum az aszalt változatra lehet igaz, és itt is inkább nagyobb mennyiségben, mert abban sok a rost és a szorbit nevű természetes cukoralkohol, ami fokozhatja a bélmozgást. Sokan emiatt kerülik a szilvát, pedig a friss szilva mértékletes fogyasztása nem okoz problémát sőt, kifejezetten támogatja az emésztést – emelte ki az ÉtrendM megálmodója.
Nyersen vagy aszalt állapotában érdemes fogyasztani?
– A nyers szilvában megmaradnak az olyan hőérzékeny vitaminok, mint például a C- és B-vitaminok, amik hőkezelés hatására lebomlanának. Ugyanakkor a főzésnek is megvan a maga előnye, hiszen ilyenkor egyes antioxidánsok – például a polifenolok – könnyebben elérhetővé válnak a szervezetünk számára. A legjobb, ha mindkét formában beiktatja az étrendbe – javasolta Sára.
Megtudhattuk, hogy az aszalt szilva energiatartalma körülbelül ötször nagyobb, mint a friss gyümölcsé, viszont mivel sokkal koncentráltabban tartalmaz mindent, így tápanyagtartalma is magasabb.
A táplálkozási tanácsadó szerint, mindkét formának megvan a maga helye a táplálkozásban:
- A friss szilva frissítő lehet magában vagy egy gyümölcs salátában.
- Az aszalt változata pedig kiváló energiaforrás például egy edzés vagy túrázás előtt.
A süteményeket érdemes tudatosan fogyasztani
– A friss szilva körülbelül 45-50 kalóriát tartalmaz 100 grammonként, ami diétás szempontból kifejezetten előnyös. Amikor viszont lekvár készül belőle, akkor a sok hozzáadott cukor miatt jelentősen, akár négy-ötszörösére is megnőhet az energiatartalma – részletezte Sára.
Hozzátette: ezt nagyban befolyásolja a felhasznált cukor mennyisége is, valamint a sütemények esetében nemcsak a szilva számít, hanem a tészta, a vaj és a cukor is.
– Ez persze nem jelenti azt, hogy le kell mondani róluk, de érdemes nagyrészt nyersen fogyasztani – emelte ki.
