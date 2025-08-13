3 órája
Ezzel a gyors, új módszerrel villámgyorsan elkészül a legfinomabb csemege a szilvából – mutatjuk, mi a titok!
Augusztus közepén valóságos kavalkáddal várják a piacok vásárlóit, szezonális gyümölcsök sorakoznak a standokon. Kelendőek a dinnyék, viszik a barackféléket, már kínálják a szőlőfürtöket és egyre több helyen sorakozik a kékeslilán „mosolygó” szilva. Mindegyikből érdemes választani, hiszen a gyümölcsök jótékony hatása bizonyított. Cikkünkben most utóbbiról írunk. Hogy érdemes fogyasztani, mit érdemes készíteni a szilvából?
Van, aki szereti, van, aki kevésbé rajong érte. Pedig finom és kifejezetten egészséges. A szilva igazi vitaminbomba. Ebből a késő nyári, őszi gyümölcsből számos finomságot készíthetünk. Nézzék csak!
A szilva szezonja júliustól októberig tart, fajtától függően. A leginkább ismert és kedvelt fajták közül a Ringló augusztusban, a Stanley pedig augusztus végén, a Besztercei szilva szeptember elejétől szeptember végéig érik. A szilva nem csak friss fogyasztásra alkalmas, hanem befőzéshez, aszaláshoz és fagyasztáshoz is ideális.
Nagyon sok vitamint tartalmaz a szilva
Tény, hogy frissen a legjobb és legegészségesebb. A Mindmegette.hu korábbi cikkéből kiderül, hogy frissen fogyasztva juthat szervezetünk a legtöbb vitaminhoz.
Száz gramm szilva vitamintartalma:
- C-vitamin: 9,5 mg;
- K-vitamin: 6,4 mcg;
- A-vitamin: 345 IU;
- nyomokban: B1-, B2- és B3-vitaminok.
Befőtt vagy lekvár? A nagymama-féle az igazi
Természetesen feldolgozva, ételek részeként is megállja helyét ez a gyümölcs. Nem is akárhogy!
Készíthetünk belőle egyszerűen levest vagy gyümölcsfőzeléket. Ha több időt szánunk rá, akkor befőttként is eltehetjük. Télen garantáltan azt érezzük majd, hogy megérte és megtérült a befektetett energia. Aki már kóstolta, garantáltan leteszi a voksát egy egyszerű ecetes szilvabefőtt mellett. Hogy hogyan készül ez a csemege, azt a Mindmegette oldalán megtalálják olvasóink.
Talán még ennél is finomabb a klasszikus szilvalekvár. A legjobb természetesen úgy jó, ahogyan azt nagymamáink készítették.
– Emlékszem, a mamám egy nagy üstben főzte a szilvalekvárt. Mindig ott voltunk körülötte, nagyobb korunkban már segítettünk neki – meséli egy nagykörűi középkorú hölgy.
– Megmostuk a szilvát, kimagoztuk. Ez utóbbit már tényleg csak a nagyobb unokák csinálhatták. Nagymama üstbe tette a gyümölcsöt és elkezdte kevergetni. Na, ez nem volt egy gyors menet. Egész nap ott állt az üst mellett és mozgatta a szép lassan masszává váló gyümölcshalmost – emlékszik vissza a maradandó élmény pillanataira a hölgy.
Mint meséli: hajnaltól estig biztosan eltartott mindez. Az eredmény pedig hibátlan volt, az a szilvalekvár tökéletes volt.
A nagymamámnál aligha ismerek tapasztaltabb szakembert ebben a témában. A legfinomabb az ő szilvalekvárja volt, ez tény
– teszi hozzá végül.
Manapság már gyorsabb módszerekkel is készül lekvár. Sokan kedvelik a sütős módszert, a szilvát a sütőben sütik, a gyümölcs ott válik lekvárrá. Tény, hogy emellett nem kell ott állni órákon át.
Sütemények alapanyagaként is kiváló
Természetesen a sütemények százaiban is megjelenik a szilva. Szilvás lepény, szilvás gombóc, flódni, gőzgombóc és meg sorolhatnánk a rengeteg finomságot.
2022-ben az ország tortájában is a szilva kapott főszerepet. Akkor a Huncut szilva herceg lett a nyertes. Hogy pontosan milyen volt Karikó Orsolya (Vanília & Gelarto, Nagykőrös) alkotása, arról itt olvashatnak.
Sőt idén a Csángó Fesztivál hivatalos desszertje is egy szilvás finomság lett. A Szilva Tánc névre keresztelt tortát a jászberényi Puncs Cukrászda álmodta meg. A különleges sütemény a Csángóföld hagyományos ízvilágát idézi.
Szétnyílt a föld, irdatlan nagy hasadékok tátonganak Dobapuszta határában – videóval, galériával