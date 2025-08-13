Ezzel a gyors, új módszerrel villámgyorsan elkészül a legfinomabb csemege a szilvából – mutatjuk, mi a titok!

Van, aki szereti, van, aki kevésbé rajong érte. Pedig finom és kifejezetten egészséges. A szilva igazi vitaminbomba. Ebből a késő nyári, őszi gyümölcsből számos finomságot készíthetünk. Nézzék csak!

Már ezekben a hetekben is sok piacon kapható szilva. Rengeteg finomság készülhet ebből a gyümölcsből

Fotó: Török János

A szilva szezonja júliustól októberig tart, fajtától függően. A leginkább ismert és kedvelt fajták közül a Ringló augusztusban, a Stanley pedig augusztus végén, a Besztercei szilva szeptember elejétől szeptember végéig érik. A szilva nem csak friss fogyasztásra alkalmas, hanem befőzéshez, aszaláshoz és fagyasztáshoz is ideális.

Nagyon sok vitamint tartalmaz a szilva

Tény, hogy frissen a legjobb és legegészségesebb. A Mindmegette.hu korábbi cikkéből kiderül, hogy frissen fogyasztva juthat szervezetünk a legtöbb vitaminhoz.

Száz gramm szilva vitamintartalma:

C-vitamin: 9,5 mg;

K-vitamin: 6,4 mcg;

A-vitamin: 345 IU;

nyomokban: B1-, B2- és B3-vitaminok.

Befőtt vagy lekvár? A nagymama-féle az igazi

Természetesen feldolgozva, ételek részeként is megállja helyét ez a gyümölcs. Nem is akárhogy!

Készíthetünk belőle egyszerűen levest vagy gyümölcsfőzeléket. Ha több időt szánunk rá, akkor befőttként is eltehetjük. Télen garantáltan azt érezzük majd, hogy megérte és megtérült a befektetett energia. Aki már kóstolta, garantáltan leteszi a voksát egy egyszerű ecetes szilvabefőtt mellett. Hogy hogyan készül ez a csemege, azt a Mindmegette oldalán megtalálják olvasóink.

Talán még ennél is finomabb a klasszikus szilvalekvár. A legjobb természetesen úgy jó, ahogyan azt nagymamáink készítették.

– Emlékszem, a mamám egy nagy üstben főzte a szilvalekvárt. Mindig ott voltunk körülötte, nagyobb korunkban már segítettünk neki – meséli egy nagykörűi középkorú hölgy.

– Megmostuk a szilvát, kimagoztuk. Ez utóbbit már tényleg csak a nagyobb unokák csinálhatták. Nagymama üstbe tette a gyümölcsöt és elkezdte kevergetni. Na, ez nem volt egy gyors menet. Egész nap ott állt az üst mellett és mozgatta a szép lassan masszává váló gyümölcshalmost – emlékszik vissza a maradandó élmény pillanataira a hölgy.

Mint meséli: hajnaltól estig biztosan eltartott mindez. Az eredmény pedig hibátlan volt, az a szilvalekvár tökéletes volt.

A nagymamámnál aligha ismerek tapasztaltabb szakembert ebben a témában. A legfinomabb az ő szilvalekvárja volt, ez tény

– teszi hozzá végül.