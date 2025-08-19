Jubileumi tekerésre hív a Gördögök! Ön mennyit tudna hozzátenni 950 kilométerhez?

A szolnoki Gördögök Sport Egyesület merész célt tűzött ki maga elé a város jubilumi évforudlója alkalmából: Szolnok 950 éves fennállásának tiszteletére összesen 950 kilométert terveznek letekerni, legyalogolni, amihez persze elkél egy kis közösségi összefogás. Aki szereti a kalandot és a kódok keresését, annak mindenképp érdemes nyeregbe pattanni augusztus 20-án és hozzátenni néhány kilométert a kitűzött célhoz.

A Tiszavirág híd is a válaszható célpontok között van a Szolnok 950 éves fennállása alkalmából szervezett túra útvonalon

Fotó: Nagy Balázs

Szolnok 950 éves – minden évért egy kilométer

A Gördögök Sport Egyesület célja, hogy lehetőséget teremtsen a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére a természet szeretete és védelme szellemében. Ennek érdekében egész évben szerveznek, rendeznek gyalog- és kerékpáros túrákat, Szent István napján pedig rendszerint különleges túrával készülnek, ám a jubileumi év tiszteletére még az eddigieket is túlszárnyalják: augusztus 20-án reggel 8 órától a Hild téren várnak minden vállalkozó kedvű szolnokit, hogy egy közös célért összefogva teljesítsék az idei év kihívását: összesen 950 kilométert szeretnének „begyűjteni”, amit lehet gyalog, vagy kerékpárral is, egyénileg, vagy csoportosan. A szervezők Szolnok épített örökségéből és természeti értékeiből emelnek ki néhány helyszínt, aminek a felkeresésével lehet gyarapítani a közösen leküzdött kilométerek számát. A starttól a Tiszaligetig például 3 kilométert lehet begyűjteni, de a részletes útvonaltervben szerepe még Verseghy Ferenc sírja, a Feketeváros, vagy a Beke Pál halma – és még sok más látnivaló Szolnokon. A pontos koordináták és az útvonal mentén felfedezésre váró kódok mind megtalálhatók ezen a linken.

A jubileumi kilométer gyűjtésen kétféleképpen lehet részt venni

Aki szívesen részt venne egy jó hangulatú kódkeresős, útfelfedezős túrán, az akár egyénileg, vagy a családdal, barátokkal együtt is elindulhat a túraútvonal számára szimpatikus pontjára, vagy akár az egészet is letekerheti.

De indul egy vezetett csoportos túra is 10 órakor a Hild térről, aki ide csatlakozik, annak garantált a 30 kilométer hozzájárulás a kitűzött célhoz.