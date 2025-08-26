Szolnok 950: lehetséges-e minimális pénzből maximálisat kihozni? Ilyen programok várnak ránk

Egy tipp: mindenki fordítsa meg a programfüzetet! Hogy melyik füzetet? Hát azt, amely a Szolnok Napja 2025-ös programjait tartalmazza. Az idei városnap egyik különlegessége ugyanis az, hogy nyerni lehet, méghozzá nem csak élményeket. Ehhez pedig nem kell mást tenni, mint végigzongorázni a városszerte elérhető brosúrát, a benne lévő pontgyűjtő játékkal. Aki összehoz 950 pontot, biztosan ajándékban részesül, szerencsés esetben akár egy kerékpárral gazdagodhat.

Nem unatkozik majd az, aki a Szolnok Napja 2025-ös programjainak többségén részt szeretne venni. A jubileumi városnap programfüzete ráadásul egy különleges nyereményjátékot is tartogat az ünneplőknek

Fotó: Nagy Balázs

De ne hagyjuk elsikkadni a kiadvány többi 15 oldalát sem! Főleg azért, mert aki „csupán” élménygazdag programokra vágyik, annak is bőséggel lesz miből választania a szeptember 1-jéhez kapcsolódó városnapi kavalkád kínálatából.

Mint az a Szolnok Napja 2025-ös rendezvénysorozatáról tartott hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, a vármegyeszékhely „születésnapját” a Pest–Szolnok vasútvonal 1847. szeptember 1-jei átadásához igazítva tartják. Györfi Mihály polgármester hangsúlyozta, akkor korszakalkotó lehetőséget kapott a város, amellyel élni is tudott. A településvezető szólt arról, a nehéz gazdasági helyzet ellenére színvonalas megemlékezést szerveztek a város intézményei.

Minimális pénzből, de nagyon szép megemlékezést nyújtunk lakosságnak

– emelte ki.

Új gyepshow-t ad elő a Légierő Zenekar Szolnok születésnapján

– Immár huszonnyolcadik alkalommal rendezzük meg a várossal együtt a katonazenekari fesztivált. Az ideire Debrecenből, Kaposvárról és Tatáról is érkeznek vendégségbe katonazenekarok – mondta el a sajtótájékoztatón a szolnoki Légierő Zenekar karmestere. Molnár János őrnagy kiemelte, a társulat Szolnok születésnapja alkalmából vadonatúj gyepshow-val készül.

– Itt, Szolnokon lesz az ősbemutató, nagyon izgulunk! De felkészültünk, és bízunk benne, hogy sikerül a humort és a komolyságot sikeresen vegyítenünk – fogalmazott a karmester. Hozzátette, eztán következnek az összevont zenekari bemutatók. Tisztán magyar programmal, többek között Erkellel, és az István, a királlyal.

Retró hangulatú fesztivált tartanak a belvárosban

Amint lenni szokott, az ünnepi hétvégén megelevenedik Szolnok belvárosa. Ennek részleteiről Kocsis Petronella, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központnak az ünnepség szervezéséért felelős munkatársa beszélt. Mint mondta,

idén is megtartják a szenior sétát,

lesz retró véradás,

felvonulnak a civilek.

Kocsis Petronella kiemelte, az egész szombatot retró hangulatúra tervezik: az ötven évvel ezelőtti Szolnokot szeretnék megidézni, ehhez kapcsolódó bemutatók, programok is lesznek. De szintén fontos a nap színpadi programja is: délelőttől éjfélig élőzene szól majd a belvárosban. Az ünnepség egyik fénypontja ez évben is a „szülinapi” torta felvágása lesz. A 950 szeletes édesség 14.30-kor kerül kés alá.