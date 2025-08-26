2 órája
Szolnok 950: lehetséges-e minimális pénzből maximálisat kihozni? Ilyen programok várnak ránk
A jelek szerint igen. A Szolnok Napja 2025-ös programjai kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón legalábbis ez hangzott el. A város számtalan programmal, a Légierő Zenekar új gyepshow-val készül. Lesz közös nyereményjáték és vasúti kiállítás. De még a művház is postává változik, ahol szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között bocsátanak ki egy különleges dolgot.
Egy tipp: mindenki fordítsa meg a programfüzetet! Hogy melyik füzetet? Hát azt, amely a Szolnok Napja 2025-ös programjait tartalmazza. Az idei városnap egyik különlegessége ugyanis az, hogy nyerni lehet, méghozzá nem csak élményeket. Ehhez pedig nem kell mást tenni, mint végigzongorázni a városszerte elérhető brosúrát, a benne lévő pontgyűjtő játékkal. Aki összehoz 950 pontot, biztosan ajándékban részesül, szerencsés esetben akár egy kerékpárral gazdagodhat.
De ne hagyjuk elsikkadni a kiadvány többi 15 oldalát sem! Főleg azért, mert aki „csupán” élménygazdag programokra vágyik, annak is bőséggel lesz miből választania a szeptember 1-jéhez kapcsolódó városnapi kavalkád kínálatából.
Mint az a Szolnok Napja 2025-ös rendezvénysorozatáról tartott hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, a vármegyeszékhely „születésnapját” a Pest–Szolnok vasútvonal 1847. szeptember 1-jei átadásához igazítva tartják. Györfi Mihály polgármester hangsúlyozta, akkor korszakalkotó lehetőséget kapott a város, amellyel élni is tudott. A településvezető szólt arról, a nehéz gazdasági helyzet ellenére színvonalas megemlékezést szerveztek a város intézményei.
Minimális pénzből, de nagyon szép megemlékezést nyújtunk lakosságnak
– emelte ki.
Új gyepshow-t ad elő a Légierő Zenekar Szolnok születésnapján
– Immár huszonnyolcadik alkalommal rendezzük meg a várossal együtt a katonazenekari fesztivált. Az ideire Debrecenből, Kaposvárról és Tatáról is érkeznek vendégségbe katonazenekarok – mondta el a sajtótájékoztatón a szolnoki Légierő Zenekar karmestere. Molnár János őrnagy kiemelte, a társulat Szolnok születésnapja alkalmából vadonatúj gyepshow-val készül.
– Itt, Szolnokon lesz az ősbemutató, nagyon izgulunk! De felkészültünk, és bízunk benne, hogy sikerül a humort és a komolyságot sikeresen vegyítenünk – fogalmazott a karmester. Hozzátette, eztán következnek az összevont zenekari bemutatók. Tisztán magyar programmal, többek között Erkellel, és az István, a királlyal.
Retró hangulatú fesztivált tartanak a belvárosban
Amint lenni szokott, az ünnepi hétvégén megelevenedik Szolnok belvárosa. Ennek részleteiről Kocsis Petronella, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központnak az ünnepség szervezéséért felelős munkatársa beszélt. Mint mondta,
- idén is megtartják a szenior sétát,
- lesz retró véradás,
- felvonulnak a civilek.
Kocsis Petronella kiemelte, az egész szombatot retró hangulatúra tervezik: az ötven évvel ezelőtti Szolnokot szeretnék megidézni, ehhez kapcsolódó bemutatók, programok is lesznek. De szintén fontos a nap színpadi programja is: délelőttől éjfélig élőzene szól majd a belvárosban. Az ünnepség egyik fénypontja ez évben is a „szülinapi” torta felvágása lesz. A 950 szeletes édesség 14.30-kor kerül kés alá.
Postává alakítják a művházat
– Legalább tíz helyszínen, több mint száz programot tartunk Szolnok Napján, különösen a családoknak és a gyerekeseknek lesz nagyon sok lehetősége – mondta el a Szolnok 950 Programiroda vezetője. Szutorisz-Szügyi Csongor szólt arról, idén is begördül Szolnokra a nosztalgiavonat. Ráadásul a jelenlegi szolnoki vasútállomás átadásának szintén jubileumi, ötvenedik évfordulója okán további kiállítások helyszíne is lesz a pályaudvar.
Kerékpárt nyerni a városnapon egyébként az Accell Hunland jóvoltából lehet, akik több biciklit is felajánlottak a különféle vetélkedők, valamint a pecsétgyűjtő verseny nyerteseinek. Magából a pecsétgyűjtőfüzetből – Szutorisz-Szügyi Csongor elmondása szerint – több ezer példányt lehet majd találni a helyszíneken. Aki a maximális 950 pontot összegyűjti, az biztosan jutalomban részesül. Ha pedig valaki a hátsó lapot leválasztja, és leadja a Hild téren, szerencsés esetben bicajt vihet haza. A gyűjtőpontok szintén a kiadvány hátulján találhatóak. A füzet minden városi intézmény internetes felületén is elérhető lesz.
Az irodavezető bejelentette azt is, a Magyar Posta új bélyeg kiadásával tiszteleg a jubiláló vármegyeszékhely előtt.
Ilyen szép bélyeg talán még soha nem készült Szolnokról. Az kapható lesz a szolnoki postákon is, de szeptember 1-jén az Aba-Novákban bocsátják ki hivatalosan. Aznap mozgó postává válik a művelődési ház, ahol meg is lehet majd vásárolni ezeket a bélyegeket
– emelte ki.
Szolnok Napja 2025-ös programjai:
Augusztus 28., csütörtök:
10.00: Koszorúzás a katonai temetőben.
11.00 : Koszorúzás a Széchenyi városrészben.
Augusztus 29., péntek:
9.00: Koszorúzás a Szent István téren
9.30: Koszorúzás a szolnoki várnál
16.00: Szolnoki festők Szolnok napján – kiállításmegnyitó (Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban).
16.00 42. MAFOSZ Szolon Jászkun Fotóműhely kiállítása (Aba-Novák Agóra Kulturális Központ).
17.30: XXVIII. Szolnoki Katonazenekari Fesztivál (Tiszai hajósok tere).
18.00: Zenedráma (Szent István templom).
19.30 Mécsesúsztatás (Tisza park).
Augusztus 30., szombat:
Hild János tér:
10.00–17.00: Szolnoki Kalandkör.
9.00: Béres Szenior Séta.
9.00–17.30: Retró Véradás.
9.00–19.00: Agóra Játszóház programjai.
9.00–20.00: Aba-Novák Agóra Retrótér szabadtéri programok.
10.00: Fragmentum – Kecső Endre festőművész kiállításának megnyitója.
10.30-24.00: Agóra színpadi programok és térzene (10.30 Csimota, 14.00 MÁV Kórus, 14.00 Marching Jazz Band, 16.00 Stranger Flock, 16.45 Cozombolis Trio, 18.00 Fülemüle Presszó Tribün, 20.00 Budapest Rock and Roll Band, 22.00 Smart Zenekar).
14.30: Jubileumi tortavágás.
16.00: Ahogy én látom Szolnokot: Kaid Nabil festőművész kiállítása.
16.00: Lépjünk egyet a múltba: Szolnok 950 városnéző séta.
20.00–23.00: Járdacsillagászat.
Kossuth tér:
10.00–18.00: Civil Kavalkád
10.00–17.00: Damjanich János Múzeum: Családi Nap a várostörténeti évforduló és a szolnoki vasút jegyében.
10.00–16.00: Verseghy Ferenc Könyvtár – családi, közösségi és gyermekprogramok.
10.00–18.00: Szolnok Galéria – Családi Nap a várostörténeti évforduló jegyében.
Vasútállomás:
9.00–19.00: Ünnepségsorozat a vasútállomáson (10.30 nosztalgiavonat érkezése
10.00–18.00: RepTár Piknik.
10.00–18.00: Várkapu Szolnok Várostörténeti Látógatóközpont – tárlatvezetések.
10.00–17.00: TISZApArt Mozi – családi mozizások (minden jegy 950 forint).
Augusztus 31., vasárnap:
18.00 Szent Hubertus mise (Belvárosi Szentháromság Templom).
Szeptember 1., hétfő:
11.00 Mementő Szolnok: A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf Tagintézmény kiállítása (Aba-Novák Agóra).
17.00: Szolnok 950 bélyeg kibocsátási ceremónia (Aba-Novák Agóra).
18.00: Szolnok Napja díjátadó ünnepség.
